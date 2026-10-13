سهم ایران از بازار جهانی گوهرسنگ به یک درصد رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابومحمد هاشمی، مدیر طرح توسعه گوهرسنگ ایران، در سومین دوره مسابقات ملی گوهرتراشی، با تأکید بر ضرورت توسعه بازار و افزایش صادرات محصولات فرآوری‌شده اظهار کرد: برنامه توسعه صنعت گوهرسنگ کشور از سال ۱۴۰۲ آغاز شد و در ابتدا اقدامات مقدماتی و زیربنایی در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات در ادامه در کرمان توسعه یافت و امروز مسیر تکمیل زنجیره ارزش و ورود به بازارهای جهانی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی با اشاره به روند برگزاری مسابقات ملی گوهرتراشی افزود: در این دوره، تعداد زیادی از علاقه‌مندان و هنرمندان از سراسر کشور در مراحل مختلف شرکت کردند و پس از انجام داوری‌های مقدماتی، بیش از ۹۰ نفر در رقابت‌های حضوری حضور یافتند.

هاشمی ادامه داد: برگزاری این مسابقات فرصتی برای شناسایی استعدادها، تقویت مهارت‌های تخصصی و ایجاد ارتباط میان هنرمندان و فعالان صنعت گوهرسنگ فراهم می‌کند.

مدیر طرح توسعه گوهرسنگ ایران با اشاره به ابعاد اقتصادی این صنعت تصریح کرد: توسعه گوهرسنگ تنها به استخراج از معادن محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از اکتشاف و استخراج تا فرآوری، تولید محصولات نهایی و حضور در بازارهای جهانی را در بر می‌گیرد. تکمیل این زنجیره می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده و توسعه صادرات کشور را فراهم کند.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری‌های توسعه این صنعت تا سال ۱۴۱۰ ادامه دارد، گفت: برنامه‌ریزی برای افزایش سهم ایران از بازار جهانی و حضور مؤثرتر در نمایشگاه‌های بین‌المللی از جمله محورهای پیش‌رو است.

هاشمی همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای سال‌های آینده خبر داد و افزود: در ادامه مسیر، ایجاد بازارچه‌های تخصصی و مجتمع‌های تولیدی در برنامه قرار دارد تا ضمن تقویت ظرفیت تولید و عرضه محصولات، زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت گردشگری و پیوند آن با تجارت گوهرسنگ فراهم شود.

وی با اشاره به تجربه کشورهای فعال در این صنعت خاطرنشان کرد: کشورهایی مانند تایلند توانسته‌اند با توسعه فرآوری، تجارت و ارتباط میان تولید و بازار، گردش مالی قابل توجهی در حوزه گوهرسنگ ایجاد کنند. استفاده از این تجربه‌ها می‌تواند در طراحی مسیر توسعه صنعت گوهرسنگ ایران مؤثر باشد.

مدیر طرح توسعه گوهرسنگ ایران با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، متخصصان و فعالان این حوزه اظهار کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی، فرهنگی و تخصصی کشور و حرکت از خام‌فروشی به سمت تولید محصولات نهایی، می‌توان زمینه شکوفایی صنعت گوهرسنگ و تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی را فراهم کرد.

توسعه صنعت گوهرسنگ نیازمند تکمیل زنجیره ارزش از معدن تا بازار است

در ادامه محمود عرب، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم، در سومین دوره مسابقات ملی گوهرتراشی در قم، با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی اظهار کرد: همان‌طور که به دانش‌افزایی نیاز داریم، باید به پرورش مهارت‌های عملی و تربیت نیروی کارآمد نیز توجه کنیم.

وی با اشاره به روایتی درباره اهمیت برخورداری افراد از حرفه و مهارت افزود: مهارت‌آموزی و توانایی ایجاد کسب‌وکار از عوامل مهم تأمین معیشت و دستیابی به استقلال اقتصادی است و باید زمینه لازم برای تبدیل استعدادهای جوانان به فرصت‌های شغلی فراهم شود.

عرب با بیان اینکه گوهرسنگ و گوهرتراشی تنها یک هنر زیبا نیست، بلکه ظرفیتی اقتصادی و راهبردی به شمار می‌رود، تصریح کرد: بازار جهانی گوهرسنگ و جواهرات ارزشی چند صد میلیارد دلاری دارد و برخی کشورها از جمله سوئیس، تایلند و هنگ‌کنگ با تکیه بر فرآوری، تراش، طراحی و برندسازی توانسته‌اند سهم قابل توجهی از این بازار را به خود اختصاص دهند.

وی ادامه داد: این کشورها با وجود برخورداری محدود از منابع معدنی در برخی موارد، توانسته‌اند در زنجیره فرآوری و تجارت گوهرسنگ جایگاه مناسبی کسب کنند؛ این در حالی است که ایران با وجود منابع معدنی غنی و نیروی انسانی متخصص، همچنان از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد ارزش افزوده در این صنعت به‌طور کامل بهره‌مند نشده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم، شناسایی استعدادها و ارتقای مهارت‌های تخصصی را از اهداف برگزاری سومین دوره مسابقات ملی گوهرتراشی در قم دانست و گفت: هدف از این رقابت‌ها، شناسایی نیروهای مستعد و توانمند و فراهم کردن زمینه اتصال آن‌ها به بنگاه‌های اقتصادی و بازارهای جهانی است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای ارزش‌آفرینی در فرآوری گوهرسنگ‌ها افزود: تفاوت قیمت سنگ خام با محصول تراش‌خورده و پرداخت‌شده می‌تواند قابل توجه باشد و این موضوع نشان می‌دهد که مدیریت صحیح زنجیره ارزش گوهرسنگ، امکان افزایش درآمد و ایجاد ثروت ملی را فراهم می‌کند.

عرب با تأکید بر ظرفیت اشتغال‌زایی این صنعت اظهار کرد: گوهرتراشی از جمله حرفه‌هایی است که با سرمایه اولیه نسبتاً محدود و فضای کاری کوچک نیز قابلیت راه‌اندازی دارد. برآورد ارائه‌شده در این زمینه، سرمایه‌ای حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برای آغاز فعالیت است که می‌تواند زمینه اشتغال جوانان و بانوان، از جمله در محیط خانه، را فراهم کند.

وی ادامه داد: بر اساس چشم‌انداز مطرح‌شده در سند راهبردی و با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ایجاد ۵۵۰ هزار تا ۷۰۰ هزار شغل مستقیم تا سال ۱۴۱۰ در این حوزه دنبال می‌شود. همچنین هر شغل مستقیم در این صنعت می‌تواند زمینه ایجاد هفت تا ۱۰ فرصت شغلی غیرمستقیم در بخش‌هایی مانند تولید تجهیزات و ماشین‌آلات، طراحی، بسته‌بندی، جعبه‌سازی تخصصی، بازاریابی و تجارت الکترونیک را فراهم کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم با اشاره به ظرفیت‌های این استان برای توسعه صنعت گوهرسنگ گفت: قم به‌عنوان شهر ملی انگشتر، با برخورداری از بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ کارگاه فعال و ظرفیت گردشگری، بستر مناسبی برای پیوند دادن مهارت‌های تخصصی با تجارت و بازار فراهم کرده است.

وی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات صرفاً معرفی برگزیدگان نیست، بلکه ایجاد زیست‌بومی اقتصادی برای پرورش استعدادها، توسعه کسب‌وکارها و تقویت حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی است.

عرب همچنین از پیگیری ایجاد دپارتمان تخصصی گوهرتراشی در استان قم خبر داد و اظهار امیدواری کرد با همراهی مسئولان، خیران و دستگاه‌های مرتبط، زمینه راه‌اندازی این مجموعه و توسعه آموزش‌های تخصصی در این حوزه فراهم شود.

هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین به توسعه صنعت گوهرسنگ کمک می‌کنند

مجید وفایی‌فرد، مدیر ایمینو، نیز در این مراسم اظهار کرد: توسعه صنعت گوهرسنگ به همکاری میان متخصصان این حوزه، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فعال در عرصه فناوری نیاز دارد.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه نوآوری و فناوری صنایع معدنی افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم کشور، استفاده از توان علمی و تخصصی رشته‌های مختلف مهندسی برای توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت گوهرسنگ است؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه ارتقای سطح فناوری و افزایش بهره‌وری در این بخش را فراهم کند.

وفایی‌فرد با تأکید بر اهمیت ورود فناوری‌های جدید به فرآیند تولید تصریح کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، به‌ویژه هوش مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری عمیق، می‌تواند در پردازش تصویر، شناسایی انواع گوهرسنگ و تشخیص اصالت آن‌ها نقش مؤثری داشته باشد و به متخصصان برای افزایش دقت در ارزیابی و عرضه محصولات کمک کند.

وی ادامه داد: توسعه فناوری‌های نوین در کنار دانش تخصصی فعالان این صنعت، امکان بهبود فرآیندهای تولید و فرآوری را فراهم می‌کند و می‌تواند جایگاه محصولات ایرانی را در بازارهای داخلی و بین‌المللی ارتقا دهد.

مدیر ایمینو همچنین بر ضرورت بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز صنعت گوهرسنگ تأکید کرد و گفت: طراحی و ساخت دستگاه‌های برش و تجهیزات پیشرفته با دقت بالا، از دیگر زمینه‌هایی است که متخصصان و فعالان فناور می‌توانند در آن نقش‌آفرینی کنند. توسعه این تجهیزات علاوه بر کاهش وابستگی، به افزایش کیفیت فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های معدنی و نیروی انسانی متخصص کشور فرصت مناسبی برای توسعه این صنعت فراهم کرده است، افزود: باید از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت دانشگاه‌ها برای رفع نیازهای فناورانه صنعت گوهرسنگ استفاده کرد و زمینه همکاری مؤثر میان بخش‌های علمی، صنعتی و اجرایی را گسترش داد.

وفایی‌فرد خاطرنشان کرد: حرکت به سمت نوآوری، توسعه فناوری‌های بومی و تکمیل زنجیره ارزش گوهرسنگ می‌تواند زمینه عبور از خام‌فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، متخصصان، دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور، صنعت گوهرسنگ کشور شاهد رشد، شکوفایی و ارتقای جایگاه خود در بازارهای جهانی باشد.