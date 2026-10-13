به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی صبح سه شنبه در آیین گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و هفته و روز پرستار، ضمن تبریک این مناسبت به جامعه پرستاری، گفت: روز پرستار فرصتی برای پاسداشت خدمات و تلاش‌های ارزشمند این گروه از کارکنان نظام سلامت است.

وی با اشاره به نقش کارکنان حوزه بهداشت و درمان در مقاطع حساس کشور افزود: در شرایط بحرانی و برهه‌های مختلف، گروه‌های گوناگون در عرصه دفاع از کشور و خدمت به مردم نقش‌آفرینی کرده‌اند و پرستاران نیز با حضور مسئولانه و تلاش مستمر، برای حفظ سلامت مردم به خدمت ادامه داده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه ملت ایران با وجود تهدیدها و فشارهای مختلف مسیر دفاع از کشور را با اقتدار ادامه می‌دهد، گفت: مجموعه سلامت نیز در این شرایط، مسئولیت خطیر خدمت‌رسانی به مردم را بر عهده دارد.

هاشمی در ادامه به جایگاه استان فارس و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نظام سلامت کشور اشاره کرد و افزود: فارس به واسطه ظرفیت‌ها، پیشینه تاریخی و تنوع فرهنگی خود، جلوه‌ای از ایران کوچک است و دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های باسابقه کشور، با تکیه بر ظرفیت‌های علمی، درمانی و نیروی انسانی متخصص، نقش مؤثری در ارائه خدمات سلامت ایفا می‌کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان حوزه بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: جامعه سلامت در عمل نشان داده است که با احساس مسئولیت، برای تأمین سلامت مردم پای کار است و این تلاش‌ها به‌ویژه در شرایط دشوار و بحرانی، اهمیت خدمت در نظام سلامت را بیش از پیش آشکار می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر مسئولیت مدیران در قبال کارکنان نظام سلامت ادامه داد: قدردانی از کادر پرستاری نباید تنها به مناسبت‌ها محدود شود و مجموعه مدیریتی دانشگاه نیز در چارچوب ظرفیت‌های موجود، برای کاهش دشواری‌ها و فشارهای کاری و حمایت از همکاران تلاش می‌کند.