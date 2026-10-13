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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

۳۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی طی سال آینده ایجاد می‌شود

۳۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی طی سال آینده ایجاد می‌شود

بندرعباس - رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس از هدف‌گذاری ۱۲ هزار مگاواتی در سال آینده و برنامه دستیابی به ۳۰ هزار مگاوات برق خورشیدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی با اشاره به ضرورت تحقق تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و اسناد بالادستی در حوزه متنوع‌سازی سبد انرژی کشور، اظهار کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی راهبردی برای تأمین امنیت انرژی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: پراکندگی جغرافیایی نیروگاه‌های تجدیدپذیر علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق از منظر پدافند غیرعامل و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های انرژی در برابر تهدیدها و حوادث طبیعی نیز اهمیت دارد.

مرادی، ادامه داد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در سطح بین‌المللی به عنوان یکی از الگوهای توسعه پایدار انرژی مورد توجه قرار گرفته و در ایران نیز وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت این نیروگاه‌ها تا سقف ۳۰ هزار مگاوات را دنبال می‌کنند.

وی تصریح کرد: در این الگو برق در محل مصرف تولید می‌شود و به این ترتیب تلفات شبکه انتقال کاهش می‌یابد و فشار وارد شده بر خطوط سراسری برق کمتر می‌شود.

مرادی با اشاره به نقش نظام بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تحقق این هدف، افزود: تأمین مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری از الزامات توسعه نیروگاه‌های انشعابی و گسترش استفاده از انرژی خورشیدی در کشور است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس دوازدهم با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، اظهار کرد: توسعه گسترده انرژی‌های تجدیدپذیر صرفاً با اتکا به بودجه‌های دولتی امکان‌پذیر نیست و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تحقق اهداف تعیین شده ضرورت دارد.

وی با اشاره به برآوردهای اقتصادی و ساختار تعرفه‌ای این حوزه، گفت: دوره بازگشت سرمایه در نیروگاه‌های خورشیدی بین سه تا چهار سال برآورد می‌شود که می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

مرادی، خاطرنشان کرد: تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل صدور مجوزها و اجرای دقیق تعهدات مربوط به خرید تضمینی برق از مهم‌ترین وظایف دولت و دستگاه‌های مسئول برای حمایت از سرمایه‌گذاران است.

وی با مثبت ارزیابی کردن تعامل دستگاه‌های مسئول در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: هماهنگی میان ساتبا و وزارت امور اقتصادی و دارایی در رفع موانع تأمین مالی و فراهم کردن بسترهای سرمایه‌گذاری نقش مهمی دارد.

رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس، افزود: وزارت اقتصاد به عنوان یکی از مراجع کلیدی تصمیم‌گیری در حوزه مالی کشور می‌تواند در رفع مشکلات تأمین مالی و تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران نقش مؤثری ایفا کند و این همکاری بین دستگاهی باید بیش از پیش تقویت شود.

وی اضافه کرد: هم‌زمان تولید چند هزار مگاوات برق از طریق سامانه‌های خورشیدی مقیاس کوچک از جمله سامانه‌های پشت‌بامی و خانگی نیز در دستور کار قرار دارد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به چالش‌های مالی و تجهیزاتی پیش روی توسعه این صنعت، تأکید کرد: پیگیری‌های کمیسیون انرژی مجلس و همکاری وزارت نیرو، ساتبا و سایر نهادهای مسئول برای تحقق اهداف تعیین شده ادامه خواهد داشت تا از طریق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به کاهش ناترازی برق کشور کمک شود.

کد مطلب 6976961

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