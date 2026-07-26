به گزارش خبرنگار مهر، ابومحمد هاشمی، مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو، امروز در نشست خبری با تشریح ظرفیتهای این صنعت اظهار کرد: صنعت گوهرسنگ به دلیل ماهیت «هنر-صنعت» خود، با بسیاری از صنایع دیگر تفاوت دارد؛ چرا که زنجیرهای کامل از اکتشاف و استخراج تا تراش، ساخت تجهیزات، تجارت و گردشگری را در بر میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه افزود: گوهرسنگ تنها یک ماده معدنی نیست، بلکه بخشی از یک اکوسیستم اقتصادی است که از معدن آغاز میشود و تا بازارهای بینالمللی ادامه مییابد. در این میان، فرآوری و تراش مهمترین حلقه ایجاد ارزش افزوده محسوب میشود.
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو با بیان اینکه بخش عمده ارزش اقتصادی گوهرسنگها پس از تراش ایجاد میشود، گفت: برگزاری مسابقات ملی تراش گوهرسنگ در رشتههای فست، دامله و کاروینگ با هدف ارتقای مهارت، شناسایی استعدادها و توسعه این صنعت در دستور کار قرار دارد و سومین دوره این رقابتها مهرماه امسال در شهر قم برگزار میشود.
هاشمی با اشاره به ارزش افزوده بالای فرآوری گوهرسنگها تصریح کرد: محصولات این حوزه پس از تراش و فرآوری، بین ۱۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش ارزش پیدا میکنند. برای نمونه، برخی گوهرسنگهای «گارنت مانتوئید» استخراجشده از جنوب استان کرمان، پس از تراش در بازارهای جهانی تا پنج هزار دلار قیمتگذاری و معامله میشوند.
وی با تأکید بر رویکرد بازارمحور برنامههای توسعهای این بخش اظهار کرد: شعار سومین دوره مسابقات ملی تراش گوهرسنگ «تراش بازارمحور» انتخاب شده است تا علاوه بر ارتقای توان فنی فعالان این حوزه، زمینه اتصال آنان به بازارهای بینالمللی و توسعه صادرات فراهم شود.
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو با اشاره به سند ملی توسعه گوهرسنگها گفت: این سند بر شش راهبرد کلان استوار است که توسعه سرمایه انسانی و اصلاح نظام آموزش و مهارتآموزی از مهمترین محورهای آن به شمار میرود و برگزاری مسابقات ملی نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
هاشمی درباره اهداف صادراتی این صنعت اظهار کرد: بر اساس سند ملی توسعه، ایران باید به سهم یک تا دو درصدی از بازار جهانی گوهرسنگ دست یابد. ارزش بازار جهانی جواهرات شامل گوهرسنگها، فلزات گرانبها و الماس، سالانه حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود و پیشبینی ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۵ به سهمی نزدیک به یک درصد از بازار هدف دست پیدا کنیم.
وی از همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامع تجارت برای تدوین آمار دقیق این حوزه خبر داد و گفت: پس از تکمیل اطلاعات، آمار رسمی تولید، تجارت و صادرات گوهرسنگها منتشر خواهد شد.
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو با اشاره به وضعیت اشتغال این صنعت بیان کرد: در حال حاضر حدود یک هزار و ۵۰۰ تراشکار گوهرسنگ در رشتههای مختلف در کشور فعالیت میکنند. همچنین آموزش رشته تراش فست در تمامی مراکز استانها ارائه میشود و توسعه آموزش رشته کاروینگ نیز با جدیت در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه اجرای سند توسعه گوهرسنگها نیازمند همکاری فرابخشی است، افزود: هشت وزارتخانه و ۲۰ دستگاه دولتی و غیردولتی در اجرای این سند مشارکت دارند و هر یک مسئولیت بخشی از زنجیره توسعه این صنعت را بر عهده گرفتهاند.
هاشمی زمان برگزاری مرحله نهایی سومین دوره مسابقات ملی تراش گوهرسنگ را ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در شهر جهانی صنایعدستی قم اعلام کرد و گفت: بیش از ۳۰۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه مسابقات ارسال شده که پس از داوری اولیه، آثار برگزیده برای رقابت نهایی انتخاب خواهند شد.
وی در پایان با اشاره به نوپا بودن ساختار سازمانیافته صنعت گوهرسنگ در ایران خاطرنشان کرد: با وجود سابقه تاریخی کشور در این حوزه، توسعه این صنعت هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. از این رو، پژوهشی جامع با همکاری دانشگاه شهید بهشتی برای احصای آمار تولید، تجارت و ظرفیتهای این صنعت در حال انجام است که نتایج آن پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد.
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