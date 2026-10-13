به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناصری صبح سه‌شنبه در آیین گرامیداشت روز حافظ در جمع شاعران و هنرمندان بیرجند، اظهار کرد: در رزمایش جان‌فدا که در مرکز استان خراسان جنوبی برگزار شد، شاهد حضور بسیار گسترده مردمی بودیم که بدون دعوت‌نامه به خیابان آمده بودند تا همچون سنوات گذشته پای کار نظام و انقلاب باشند.

وی با اشاره به اینکه حماسه‌آفرینی مردم بیرجند در رزمایش جان‌فدا به‌خوبی در سطح کشور انعکاس پیدا کرد، خاطرنشان کرد: حضور بی‌نظیر مردم بیرجند در این رزمایش غیرقابل توصیف است و امروز اجرای برنامه‌های فرهنگی لازمه زندگی ماست. در هر جایی شاید موانعی در این مسیر وجود داشته باشد، اما موانع موجود در این زمینه در استان فرهنگی خراسان جنوبی نسبت به دیگر نقاط کشور کمتر است.

ناصری در ادامه با تقدیر از پیگیری مسئولان استان در برگزاری برنامه‌های فرهنگی، تصریح کرد: در بعضی از استان‌ها حتی به مکاتبات ما در این خصوص پاسخ درستی داده نمی‌شود، اما مسئولان خراسان جنوبی در این خصوص همواره پای کار هستند.

نماینده نهاد ریاست جمهوری افزود: اولین جشنواره «وفاق و اتحاد اقوام ایران مقتدر» بعد از ایام فاطمیه در بیرجند برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در چهار شهرستان دیگر استان هم برنامه‌ای در این خصوص برگزار خواهد شد، اظهار کرد: بزرگ‌ترین رویداد NGOها هم در شهر بیرجند با حضور نماینده نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

ناصری خواستار برنامه‌ریزی مناسب برای برگزاری برنامه‌های شاخص فرهنگی در خراسان جنوبی و همچنین خواستار برنامه‌ریزی برای برگزاری هفته فرهنگی خراسان جنوبی در تهران شد و گفت: برنامه‌ریزی در این خصوص باید در شأن مردم فهیم، خونگرم و ولایت‌مدار خراسان جنوبی باشد.