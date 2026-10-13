به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع سرقت مسلحانه از منزلی در محدوده شهرک راه‌آهن در ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت آغاز شد.

بررسی‌های اولیه نشان داد دو سارق نقاب‌دار که یک قبضه سلاح کمری به همراه داشتند، پس از ورود به منزل، دست‌وپای ساکنان را بسته و با جست‌وجوی بخش‌های مختلف خانه، تعداد زیادی ساعت مچی و مقداری طلا به سرقت برده و از محل متواری شده‌اند.

در ادامه تحقیقات تخصصی، مأموران به سرنخ‌هایی از یک دستگاه خودروی ال‌۹۰ دست یافتند که در این سرقت مورد استفاده قرار گرفته بود. بررسی پلاک خودرو نشان داد این وسیله نقلیه دو روز پیش از وقوع سرقت، در محدوده شهریار به سرقت رفته است.

تحقیقات پلیس حاکی از آن بود که سارق خودرو با استفاده از یک ترفند، خودروی راننده اسنپ را سرقت کرده است. این فرد با معرفی خود به‌عنوان مسافر، از راننده خواسته بود در حاشیه اتوبان آزادگان برای خرید آب معدنی توقف کند. پس از پیاده‌شدن راننده، وی فرصت را غنیمت شمرده و خودرو را سرقت کرده و در اختیار سارقان منزل قرار داده بود.

بررسی‌های بیشتر نشان داد این سرقت با انگیزه انتقام‌گیری و به‌دلیل اختلاف قبلی سارقان با پسر صاحبخانه انجام شده است. با این حال، فرد موردنظر هنگام وقوع سرقت در منزل حضور نداشت و سارقان با استفاده از این فرصت، اموال موجود در خانه را به سرقت برده و گریخته بودند.