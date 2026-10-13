پلیس هند سران اعتراضات در این کشور را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پلیس هند امروز سه‌شنبه سران برجسته حزب «کوکروچ جانتا» موسوم به «سوسک‌ها» را بازداشت کرد. این افراد پس از شکستن موانع امنیتی برای ورود به رصدخانه تاریخی «جانتار مانتار» در دهلی‌نو دستگیر شدند.

بازداشت‌شدگان با سردادن شعارهایی، خواستار استعفای «گیانیش کومار»، رئیس کمیسیون انتخابات به دلیل اصلاحات بحث‌برانگیز در لیست‌های انتخاباتی شدند.

خیابان‌های هند از ابتدای ماه جاری میلادی شاهد اعتراضات تقریباً روزانه‌ای است که توسط هواداران این حزب و گروه‌های مخالف سازمان‌دهی شده است. معترضان به اصلاحاتی اعتراض دارند که به گفته منتقدان، به نفع حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» به رهبری «نارندا مودی»، نخست‌وزیر این کشور است.

در مقابل، کمیسیون انتخابات هرگونه جانبداری از احزاب سیاسی را رد و تأکید کرد که رأی‌دهندگانی که نامشان به‌اشتباه از لیست‌ها حذف شده است، می‌توانند مجدداً ثبت‌نام کنند.

حزب «بهاراتیا جاناتا» نیز رقبای خود را متهم کرد که با زیر سؤال بردن غیرموجه مشروعیت فرایند انتخاباتی، به دنبال «تضعیف دموکراسی» هستند.

روز دوشنبه، هزاران نفر در راهپیمایی اعتراضی که توسط گروه‌های مخالف سازمان‌دهی شده بود، شرکت کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که پلیس، طرح‌های حزب «کوکروچ جانتا» برای برگزاری تظاهرات در ابتدای هفته را خنثی و هزاران تظاهرات کننده از جمله رهبران این حزب را بازداشت کرده بود.

در راستای اقدامات امنیتی، پلیس دهلی‌نو اعلام کرد که رصدخانه «جانتار مانتار» که در مرکز تجاری پایتخت واقع شده، دیگر مکان مجاز برای برگزاری اعتراضات نیست و سه مکان جایگزین برای تظاهرات تعیین شده است.