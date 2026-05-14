به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی بهشتی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش استان کردستان، با تبیین نقش نیروی انسانی در آینده تمدن‌ها اظهار کرد: معیار سنجش هر تمدنی، کیفیت نیروی انسانی آن است و تمدن نوین اسلامی نیز بر پایه تربیت انسان مؤمن، انقلابی و قرآنی شکل می‌گیرد.

وی با استناد به آیات سوره مبارکه فتح افزود: انسان تراز تمدن اسلامی باید در برابر دشمن مقتدر، در برابر مؤمنان متواضع و دارای روحیه جهادی، معنویت و بصیرت باشد.

شوراهای همکاری نباید نمایشی باشند

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت همکاری حوزه و مدرسه در کردستان تصریح کرد: شوراهای همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش نباید به جلساتی تشریفاتی و بی‌اثر تبدیل شوند، بلکه باید کانون تصمیم‌سازی برای حل مسائل واقعی تربیتی باشند.

وی ادامه داد: مسائل میدانی مدیران و مدارس باید محور اصلی این نشست‌ها قرار گیرد و گفتگوها به سمت ارائه راهکارهای عملیاتی هدایت شود.

حضور طلاب در مدارس باید متناسب با زیست‌بوم مناطق باشد

بهشتی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه حضور روحانیون در مدارس گفت: شیوه ورود، نوع محتوا و نحوه ارتباط طلاب با دانش‌آموزان باید متناسب با زیست‌بوم فرهنگی هر منطقه طراحی و ارزیابی شود.

وی «کیفی‌سازی طرح امین» را از اولویت‌های مهم آموزش و پرورش دانست و افزود: ارتقای مهارت‌های تبلیغی و تربیتی طلاب و ارزیابی خروجی‌های فرهنگی این طرح ضروری است.

ابلاغ برنامه ۵ ساله همکاری حوزه و آموزش و پرورش

مشاور وزیر آموزش و پرورش از تدوین و ابلاغ برنامه پنج‌ساله همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این برنامه با ۳۱ فعالیت اجرایی به امضای وزیر آموزش و پرورش و رئیس حوزه‌های علمیه کشور رسیده و مبنای عمل استان‌ها خواهد بود.

وی همچنین از تشکیل «کانون طلاب شاغل» در آموزش و پرورش خبر داد و اظهار کرد: معلمان طلبه دارای ظرفیت‌های ارزشمند تربیتی و تبلیغی هستند که باید به صورت هدفمند در مسیر تربیت دانش‌آموزان به‌کار گرفته شوند.

بهشتی در پایان، «نماز» را محور اصلی پیوند حوزه و مدرسه دانست و تأکید کرد: برکت حضور طلاب در مدارس زمانی کامل می‌شود که فرهنگ اقامه نماز جماعت در مدارس تقویت شود.