تصرف ادعایی هزار و ۵۰۰ قطعه زمین در خاورشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی در چهارصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش محله‌گردی از محله خاورشهر در صحن شورا گفت: خاورشهر در ناحیه ۸ منطقه ۱۵ شهرداری تهران قرار دارد و جمعیت آن حدود ۲۵ هزار نفر است. با احتساب روستاهای اطراف که از بخشی از خدمات این محله استفاده می‌کنند، جمعیت محدوده به حدود ۳۵ هزار نفر می‌رسد.

وی با اشاره به رضایت ساکنان از بخش مهمی از خدمات شهرداری تهران، به‌ویژه نظافت، رفت‌وروب، توسعه اتوبوسرانی و وضعیت فضای سبز، یادآور شد: با این حال خاورشهر با مشکلاتی مواجه است که بخش قابل توجهی از آنها به پراکندگی مسئولیت میان دستگاه‌های مختلف، بلاتکلیفی مالکیت برخی املاک، مشکلات دسترسی و آلودگی‌های زیست‌محیطی بازمی‌گردد.

امانی در مورد پراکندگی مدیریت و تعدد دستگاه‌های مسئول گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل خاورشهر، وضعیت خاص مدیریتی و اداری این محله است. خاورشهر از نظر تقسیمات کشوری در حوزه فرمانداری شهرستان ری قرار دارد اما شهرداری تهران از سال‌های گذشته ارائه خدمات شهری به این محدوده را به‌صورت داوطلبانه بر عهده گرفته است. در مقابل، سایر خدمات اداری و عمومی میان دستگاه‌های مختلف توزیع شده است. کلانتری، آموزش‌وپرورش و خدمات بهداشتی زیر نظر دستگاه‌های مربوط در شهرستان ری فعالیت می‌کنند. امور آب نیز به شهر ری وابسته است، بانک ملت محله زیرمجموعه ورامین قرار دارد و خدمات برق از طریق محدوده خاوران ارائه می‌شود.

این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: این پراکندگی موجب شده ساکنان برای پیگیری مسائل مختلف ناچار به مراجعه به چند مجموعه اداری باشند و در مواردی، مشخص نباشد کدام دستگاه باید پاسخ‌گوی مشکلات آنان باشد.

وی افزود: از مطالبات اصلی اهالی، انتقال خاورشهر از حوزه فرمانداری ری به فرمانداری تهران و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول است. روشن شدن حدود مسئولیت دستگاه‌ها و ایجاد سازوکاری مشخص برای پیگیری مسائل محله، از ضرورت‌های مدیریت این محدوده به شمار می‌رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات مهم خاورشهر وضعیت مالکیت حدود ۳۲۰ پلاک مسکونی مرتبط با تعاونی مسکن صنایع دفاع است، یادآور شد: به گفته ساکنان، این زمین‌ها حدود ۴۰ سال پیش از طریق تعاونی به آنان واگذار شده و مدارک واگذاری نیز در اختیار دارند اما با گذشت چند دهه، وضعیت صدور اسناد مالکیت همچنان تعیین تکلیف نشده است.

وی افزود: اهالی می‌گویند برای حل این مشکل، از آنان خواسته شده بهای زمین‌ها را به نرخ روز پرداخت کنند؛ در حالی که معتقدند زمین‌ها را پیش‌تر از طریق تعاونی دریافت کرده‌اند و نباید پس از چهار دهه دوباره با چنین مطالبه‌ای مواجه شوند.

امانی با بیان اینکه ساکنان عنوان کردند که با وجود در اختیار داشتن مدارک واگذاری، هنگام مراجعه به دستگاه‌های مسئول، به طرح شکایت در مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند، تصریح کرد: این در حالی است که واحدهای موردنظر در حال حاضر محل سکونت خانواده‌هاست و به گفته آنان، برای دریافت سند باید مبالغ هنگفت در محدوده ۵ میلیارد تومان پرداخت کنند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به موضوع تصرف حدود هزار و ۵۰۰ قطعه زمین گفت: در جریان بازدید، موضوع تصرف اراضی در محدوده کنار کانال نیز مطرح شد.

امانی افزود: به گفته اهالی، حدود هزار و ۵۰۰ قطعه زمین در این محدوده وجود دارد که مالکان آنها مدعی‌اند زمین‌هایشان به‌صورت غیرقانونی تصرف شده و چند سال است در اختیار افراد دیگری قرار دارد. ساکنان همچنین اعلام کردند که در بخشی از این اراضی، حوضچه‌هایی برای پرورش ماهی ایجاد شده و چاه‌هایی بدون مجوز حفر شده است. این موضوع نیازمند بررسی اسناد مالکیت، وضعیت تصرف اراضی و مجوزهای بهره‌برداری است. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، از جمله مراجع قضایی و اداری ذی‌ربط، با بررسی مستندات طرفین، وضعیت این زمین‌ها را تعیین تکلیف کنند.

امانی درباره کانال هزار و ۸۷۷ متری و خطر ایمنی و آلودگی زیست‌محیطی آن گفت: یکی دیگر از مشکلات جدی خاورشهر، کانال واقع در انتهای مسیر خاورشهر به سمت محمودآباد است. این کانال به گفته اهالی علاوه بر ایجاد مشکلات زیست‌محیطی، نگرانی‌هایی از نظر ایمنی ساکنان، به‌ویژه کودکان، به وجود آورده است.

وی با اشاره به مشکل انباشت لجن، افزایش حیوانات موذی و ایجاد آلودگی در اطراف کانال، یادآور شد: به گفته آنان، لایروبی کانال در برخی سال‌ها دو نوبت انجام شده اما این اقدامات برای برطرف کردن مشکلات کافی نبوده است. شهرداری منطقه برای جلوگیری از سقوط افراد، به‌ویژه کودکان، اقداماتی از جمله نصب حفاظ انجام داده که قابل تقدیر است؛ با این حال، مطالبه اصلی اهالی ساماندهی اساسی کانال، از جمله بررسی امکان انتقال آن به مسیر زیرزمینی است.

امانی افزود: براساس توضیحات ارائه‌شده، مسئولیت اصلی این کانال بر عهده شرکت آب و فاضلاب است و رسیدگی اساسی به آن نیازمند ورود دستگاه مسئول و هماهنگی با شهرداری خواهد بود البته در صورت اجرای طرح پوشاندن کانال، باید نحوه استفاده از فضای ایجادشده نیز مشخص شود تا این محدوده به محل تردد ناایمن موتورسیکلت یا فعالیت‌های پرخطر دیگر تبدیل نشود.

این عضو شورا با تأکید بر اصلاح ورودی خاورشهر و رفع نقاط حادثه‌خیز گفت: وضعیت ورودی خاورشهر و برخی تقاطع‌های داخلی نیز از موضوعات مورد تأکید ساکنان بود. اهالی خواستار تملک و عقب‌نشینی املاک واقع در ورودی محله هستند تا امکان تعریض و مناسب‌سازی مسیر فراهم شود. به گفته آنان، بخشی از محدوده موردنظر در حوزه شهرداری منطقه ۲۰ قرار دارد و اجرای طرح نیازمند همکاری و هماهنگی این منطقه است.

وی ادامه داد: در کنار این موارد، نصب دوربین‌های پایش، تعریض و مناسب‌سازی ورودی خاورشهر نیز مطرح شده و بنا بر توضیحات ارائه‌شده، در دستور کار قرار دارد.

این عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درباره ساماندهی ورودی‌های پایتخت، مردم درخواست دارند دروازه ورودی تهران از سمت خراسان، در محدوده خاوران و مقابل خاورشهر جانمایی و اجرا شود.

امانی با بیان اینکه بخشی از معبر واقع در محدوده مرزی مناطق ۱۵ و ۲۰ شهرداری تهران همچنان فاقد آسفالت است، یادآور شد: به گفته ساکنان، به دلیل مشخص نبودن مسئولیت دستگاه‌های مربوط، تاکنون نه شهرداری و نه فرمانداری اقدام مؤثری برای ساماندهی و آسفالت این بخش انجام نداده‌اند.

وی درباره آلودگی ناشی از کارخانه سیمان گفت: یکی از مهم‌ترین گلایه‌های زیست‌محیطی ساکنان، آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه سیمان در محدوده پیرامونی خاورشهر است. به گفته اهالی، گردوغبار ناشی از فعالیت کارخانه بر خانه‌ها، پشت‌بام‌ها، درختان و خودروهای آنان می‌نشیند و زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ساکنان همچنین مدعی‌اند که از حوالی ساعت ۱۲ ظهر به بعد، عملکرد تجهیزات کنترل آلودگی کارخانه تغییر می‌کند و انتشار گردوغبار افزایش می‌یابد. مطالبه مردم، استفاده مستمر و مؤثر از تجهیزات کنترل آلودگی، پایش منظم خروجی کارخانه و برخورد با تخلفات احتمالی است.

امانی با اشاره به پارک کامیون‌ها در معابر داخلی گفت: یکی دیگر از مشکلات محله، توقف کامیون‌ها در خیابان‌ها و معابر داخلی خاورشهر است. برخی ساکنان مالک کامیون هستند و خودروهای سنگین خود را در داخل محله پارک می‌کنند. این وضعیت علاوه بر اشغال فضای معابر، مشکلاتی برای تردد و استفاده ساکنان از خیابان‌ها ایجاد کرده است. در گذشته زمینی برای احداث پارکینگ کامیون‌داران پیش‌بینی شده، اما تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است.

وی افزود: اهالی خواستار تعیین تکلیف این زمین، ایجاد محل مناسب برای توقف خودروهای سنگین و جلوگیری از پارک کامیون‌ها در معابر مسکونی هستند. نصب دوربین‌های پایش در ورودی و خروجی محله می‌تواند به نظارت پلیس راهور بر تردد خودروهای سنگین و ارتقای امنیت محدوده کمک کند

امانی درباره انتقال اوراق‌فروشان شوش و سوزاندن ضایعات گفت: از دیگر مشکلات مهم زیست‌محیطی خاورشهر، فعالیت مراکز ضایعات و اوراق‌فروشی در بخش غربی و مجاورت محله است. به گفته ساکنان، بخشی از اوراق‌فروشان محدوده شوش به اراضی پیرامون خاورشهر منتقل شده‌اند و فعالیت آنها با مشکلاتی برای مردم همراه شده است. اهالی می‌گویند ضایعات و زباله‌های این مراکز، به‌ویژه در ساعات شب، در فضای باز سوزانده می‌شود و دود حاصل از آن به محله می‌رسد.

عضو شورای شهر تهران همچنین به فعالیت گاراژها در محدوده جاده امام رضا و مسیر محمودآباد اشاره کرد و گفت: به گفته مردم، بخشی از ضایعات این مراکز به‌جای جمع‌آوری و انتقال اصولی، در محل سوزانده می‌شود. ساکنان عنوان کردند که بخشی از اراضی مورد استفاده این مراکز در گذشته باغ انار بوده و پس از تخریب باغ‌ها، به محل فعالیت گاراژها و اوراق‌فروشان تبدیل شده است. در جریان گفت‌وگوها، ادعاهایی نیز درباره معامله خودروهای سرقتی، استفاده غیرمجاز از برق و فعالیت‌های فاقد مجوز مطرح شد.

امانی با اشاره به انباشت زباله و نخاله در محدوده غربی گفت: با وجود وضعیت مناسب نظافت در داخل خاورشهر، در بخش غربی و محدوده مرزی به سمت محمودآباد، محلی به طول تقریبی ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر به محل انباشت زباله و نخاله تبدیل شده است. به گفته اهالی، منشأ انتقال این پسماندها مشخص نیست و در این محدوده آتش‌سوزی و سوزاندن زباله نیز رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: موضوع مسئولیت شهرداری منطقه ۲۰ و سایر دستگاه‌ها در رسیدگی به این محدوده مطرح شده اما هنوز اقدام مؤثری برای رفع کامل مشکل صورت نگرفته است.

این عضو شورای شهر تهران درباره بهای بالای آب مصرفی گفت: آب مصرفی واحدهای مسکونی خاورشهر از طریق انشعاب مرتبط با سد ماملو تأمین می‌شود. یکی از گلایه‌های ساکنان، بالا بودن بهای آب مصرفی در مقایسه با برخی محدوده‌های اطراف است. به گفته آنان، تعرفه یا نحوه محاسبه آب‌بها به‌گونه‌ای است که هزینه بیشتری به خانوارهای خاورشهر تحمیل می‌شود. این موضوع نیازمند بررسی شرکت آب و فاضلاب و اعلام شفاف مبنای محاسبه تعرفه‌هاست تا مشخص شود تفاوت مورد اشاره ناشی از چه عواملی است و آیا امکان اصلاح آن وجود دارد یا خیر.

امانی با اشاره به پروژه ۳۰ هزار واحدی یک نهاد گفت: در مقابل خاورشهر، پروژه بزرگ مسکونی یکی از نهادها با ظرفیت حدود ۳۰ هزار واحد در حال اجراست. با توجه به ابعاد این پروژه، یکی از نگرانی‌های جدی، تأمین‌نشدن سرانه‌های خدماتی موردنیاز آن در کوتاه‌مدت است.

وی ادامه داد: در صورتی که امکانات آموزشی، درمانی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و سایر زیرساخت‌های موردنیاز هم‌زمان با احداث واحدهای مسکونی فراهم نشود، بخش قابل توجهی از تقاضای جمعیت جدید به خاورشهر منتقل خواهد شد.

این عضو شورا تأکید کرد: این مسئله می‌تواند خدمات فعلی محله را که برای جمعیت موجود آن شکل گرفته، با فشار مضاعف مواجه کند.

امانی با اشاره به وضعیت مناسب فضای سبز و رضایت از نظافت محله گفت: از نکات مثبت بازدید، وضعیت فضای سبز خاورشهر بود. سرانه فضای سبز محله حدود ۱۸ مترمربع به ازای هر نفر اعلام شده که از متوسط شهر تهران بالاتر است. خاورشهر از این نظر وضعیت مناسبی دارد و حفظ این ظرفیت باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین وضعیت نظافت و رفت‌وروب محله مطلوب بود و ساکنان از عملکرد شهرداری در این بخش رضایت داشتند. در مجموع، خدمات شهرداری در حوزه نظافت و فضای سبز از نقاط قوت خاورشهر محسوب می‌شود و باید ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، برای حفظ این شرایط تلاش شود.

امانی درباره مدارس و امکانات آموزشی محله گفت: خاورشهر از نظر فضاهای آموزشی در مقایسه با بسیاری از محلات پیرامونی وضعیت مناسبی دارد. مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی به جز هنرستان دخترانه در محله فعالیت می‌کنند و علاوه بر دانش‌آموزان خاورشهر، بخشی از نیاز آموزشی روستاها و محلات اطراف را نیز پاسخ می‌دهند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به مصلی نیمه‌کاره خاورشهر گفت: خاورشهر دارای دو مسجد و یک سرای محله است و از نظر امکانات مذهبی و فرهنگی، بخشی از نیازهای عمومی ساکنان تأمین شده است. با این حال، ساختمان بزرگی که برای احداث مصلی در نظر گرفته شده، حدود ۱۰ سال است نیمه‌کاره باقی مانده است. زمین مناسبی به این پروژه اختصاص یافته و اسکلت ساختمان نیز اجرا شده اما عملیات تکمیل آن متوقف شده است.

وی ادامه داد: به گفته اهالی، در حال حاضر نماز جمعه در یکی از مساجد برگزار می‌شود و فضای موجود پاسخ‌گوی نیاز محله است. بر همین اساس، پیشنهاد اصلی ساکنان این است که با بررسی فنی و حقوقی، ساختمان نیمه‌تمام مصلی در اولویت نخست به بیمارستان تبدیل شود و در صورت امکان‌پذیر نبودن این پیشنهاد، برای ایجاد مجموعه فرهنگی و آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

امانی درباره خدمات درمانی محله گفت: در خاورشهر دو درمانگاه زیر نظر مجموعه بهداشت شهرستان ری فعالیت دارند. همچنین یک درمانگاه خصوصی با امکانات درمانی و خدمات دیالیز در محدوده وجود دارد و دو داروخانه شبانه‌روزی نیز به مردم خدمات ارائه می‌کنند.همچنین با توجه به فاصله خاورشهر از برخی مراکز درمانی و ضرورت انتقال سریع بیماران در شرایط اضطراری، پیشنهاد شد محوطه اتوبوسرانی که پیش‌تر سابقه فرود اضطراری بالگرد داشته است، پس از بررسی‌های فنی و ایمنی، برای ایجاد محل فرود بالگرد اورژانس مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به توسعه اتوبوسرانی و رضایت ساکنان گفت: از اقدامات مثبت شهرداری تهران در خاورشهر، توسعه خدمات حمل‌ونقل عمومی است. شهرداری علاوه بر احداث پایانه مناسب، تعداد اتوبوس‌های اختصاص‌یافته به محله را افزایش داده و اتوبوس‌های نو نیز وارد خطوط شده‌اند. براساس توضیحات ارائه‌شده، فاصله حرکت اتوبوس‌ها حدود ۲۰ دقیقه است و مردم از بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی رضایت دارند.

این عضو شورای شهر تهران درباره امکانات ورزشی و مشکل تأمین سوخت گفت: خاورشهر دارای دو مجموعه ورزشی مهم شامل ورزشگاه چندمنظوره امام رضا و مجموعه ورزشی شهدای خاورشهر است. با این حال، مجموعه ورزشی شهدای خاورشهر در تأمین سوخت با مشکل مواجه شده است. این مجموعه با گازوئیل فعالیت می‌کند و کاهش سهمیه یا تأمین سوخت، بهره‌برداری از آن را با محدودیت روبه‌رو کرده است.

وی ادامه داد: به گفته مسئولان محلی، امکان گازرسانی به مجموعه وجود دارد و حتی مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان برای این منظور پرداخت شده، اما عملیات گازرسانی هنوز به نتیجه نرسیده است.

امانی با اشاره به مطالبات ساکنان این محله، تصریح کرد: تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی و اداری خاورشهر، حل مشکلات مالکیتی و صدور اسناد مسکونی، ساماندهی کانال انتهای مسیر خاورشهر به محمودآباد، اصلاح ورودی خاورشهر و رفع نقاط حادثه‌خیز، رسیدگی به تصرف اراضی، بررسی و اصلاح بهای آب مصرفی، تعیین تکلیف ساختمان نیمه‌کاره مصلی، ساماندهی مراکز اوراق‌فروشی و رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی، تکمیل و ساماندهی خدمات و تأسیسات عمومی محله و رسیدگی به مشکلات محدوده‌های مرزی و تقویت خدمات امدادی از درخواست های ساکنان محله خاورشهر است.