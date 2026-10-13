  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

واحدهای توزیع‌کننده داروهای مخدر در امیدیه پلمب شدند

واحدهای توزیع‌کننده داروهای مخدر در امیدیه پلمب شدند

امیدیه - دادستان عمومی و انقلاب امیدیه گفت: دو واحد صنفی متخلف که در پوشش فروشگاه گیاهان دارویی اقدام به توزیع غیرقانونی داروهای مخدر می‌کردند، با دستور قضایی پلمب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پارسایی پیش از ظهر امروز سه شنبه اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر عرضه غیرقانونی داروهای اعتیادآور و روان‌گردان، دستور قضایی برای بازرسی از واحدهای مشکوک صادر شد.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات میدانی و بازرسی مشترک توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس اماکن، تخلف این دو واحد صنفی محرز و مقادیر قابل‌توجهی قرص و شربت متادون به همراه قرص و کپسول ترامادول کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب امیدیه تصریح کرد: این واحدهای صنفی فاقد هرگونه مجوز قانونی برای خرید، نگهداری و فروش داروهای شیمیایی بودند و در حال حاضر پرونده متهمان در شعبه ویژه دادسرای شهرستان در دست رسیدگی است.

پارسایی ضمن تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با توزیع‌کنندگان داروهای غیرمجاز و مواد مخدر از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این حوزه، مراتب را سریعاً به مراجع قضایی یا انتظامی شهرستان گزارش دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.

کد مطلب 6976559

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها