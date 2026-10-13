به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهرزاد پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری رزمایش جان فدا با اصحاب رسانه با اشاره بر نقش رسانه‌ها در جنگ شناختی ، اظهار کرد:رسانه‌ها همچون گذشته در صف اول مجاهدت در این عرصه قرار دارند.

فرمانده سپاه لاهیجان با تسلیت ارتحال آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، به از جایگاه مذهبی و اجتماعی ایشان گفت و افزود: مراسم باشکوهی برای وداع با پیکر مطهر آیت‌الله قربانی برگزار می‌شود و روز بعد، مراسم تشییع در لاهیجان انجام و پیکر ایشان به آستانه‌اشرفیه منتقل خواهد شد.

سرهنگ مهرزاد با بیان اینکه «جان‌فدا» به معنای فداکاری در راه آرمان‌ها و ارزش‌هاست، گفت:دفاع یعنی پاسداری از آنچه به انسان تعلق دارد؛ از خاک و ناموس تا مملکت.

وی ادامه داد:دفاع زمانی ارزشمند می‌شود که در راه آرمان‌ها باشد و جان‌ فدایان هم از ارزش‌ها دفاع می‌کنند و هم برای آن‌ها فداکاری می‌کنند.

فرمانده سپاه لاهیجان با بیان اینکه این رزمایش پس از بیش از هفت ماه برنامه‌ریزی برگزار می‌شود، گفت: یکی از نتایج این حرکت، اعلام اتحاد مردم شهرستان است.

رزمایش «جان‌فدا» نماد وحدت و انسجام است

وی افزود: رزمایش «جان‌فدا» نماد وحدت و انسجام برای دفاع از ارزش‌هاست و در امتداد ۴۷ سال گذشته شکل گرفته است.

سرهنگ مهرزاد با بیان اینکه لاهیجان ۶۵۰ شهید تقدیم کرده است، گفت: مردم این شهرستان ثابت کرده‌اند که جان فدای ایران هستند.

وی با اشاره به جمعیت ۱۷۰ هزار نفر لاهیجان اظهار کرد:پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰ درصد جمعیت شهرستان در این رزمایش شرکت کنند.

فرمانده سپاه لاهیجان با بیان اینکه این رزمایش اقتدار مردم از اقشار مختلف را به نمایش می‌گذارد، گفت: هم افزایی و حضور مردم در این حرکت، جلوه‌ای از وحدت آنان برای دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌هاست.

وی با اشاره به اینکه شعار اصلی رزمایش «گیلان فدای ایران» است، گفت: شعار این برنامه در لاهیجان بصورت اختصاصی «لاهیجان فدای ایران» خواهد بود و محل اجتماع شرکت‌کنندگان، مسیر میدان سپاه تا میدان بصیرت است.

سرهنگ مهرزاد با اشاره اینکه برنامه از ساعت ۱۴ آغاز می‌شود و بیش از ۱۰۰ گروه از دانش‌آموزان، دانشجویان، کارگران، فرهنگیان و کارکنان ادارات در آن حضور می‌یابند، ادامه داد:این برنامه با هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های مختلف اجرا می‌شود و همه نقاط شهرستان برای برگزاری آن پای کار هستند.

وی ضمن دعوت از حضور اقشار مختلف مردم برای شرکت در رزمایش «جان فدا»، تاکید کرد: انتطار است با حضور پر شکوه این حماسه باید به‌عنوان حرکتی در دفاع از ارزش‌ها در تاریخ لاهیجان ثبت شود.