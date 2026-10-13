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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

شکارچی مسلح در شمیرانات دستگیر شد

شکارچی مسلح در شمیرانات دستگیر شد

شمیرانات- محیط‌بانان شمیرانات در گشتی شبانه در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی، مردی را که با اسلحه و لاشه یک گراز وحشی در تاریکی شب حضور داشت، دستگیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات، بامداد سه شنبه در جریان گشت شبانه در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی، یک شکارچی غیرمجاز را دستگیر و اسلحه او را کشف کردند.

به گفته رضا کرمی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات، این عملیات حدود ساعت یک بامداد در محدوده روستای گرمابدر انجام شد.

محیط‌بانان در این عملیات یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی، تعدادی فشنگ و لاشه یک رأس گراز وحشی را از این فرد کشف و ضبط کردند.

آقای کرمی گفت: گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت این اداره برای مقابله با شکار و صید غیرمجاز تشدید شده است.

به گفته او، برای متخلف پرونده تشکیل شده و او برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

کد مطلب 6976519

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