به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نظارت بر کشت شاهدانه صنعتی اظهار کرد: با ابلاغ این دستورالعمل، امکان کشت این گیاه در چارچوب ضوابط تعیین‌شده و تحت نظارت مراجع مسئول فراهم شده است.

وی افزود: تقویت اقتصاد مقاومتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی شاهدانه صنعتی، توسعه صنایع تبدیلی بومی و دانش‌بنیان، تولید نهاده‌های غذایی و محصولات صنعتی، تأمین مواد اولیه دارویی و ایجاد اشتغال پایدار از اهداف تدوین این دستورالعمل است.

ترحمی با اشاره به مبانی قانونی این تصمیم گفت: بر اساس ماده ۲۸ کنوانسیون واحد مواد مخدر مصوب سال ۱۹۶۱ میلادی و قانون الحاق ایران به این کنوانسیون در سال ۱۳۵۱، همچنین با توجه به ماده ۲ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن، کشت شاهدانه بدون قصد تولید موادمخدر و روان‌گردان جرم محسوب نمی‌شود. بر همین اساس، ضوابطی برای تمایز شاهدانه صنعتی از گونه‌هایی که با هدف تولید مواد روان‌گردان کشت می‌شوند، تعیین شده است.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این گیاه ادامه داد: شاهدانه از جمله گیاهان دارای کاربردهای دارویی و صنعتی است و می‌تواند در توسعه کشاورزی و صنایع وابسته نقش مؤثری داشته باشد. از محصولات این گیاه می‌توان در حوزه صنایع غذایی و مکمل‌ها، تولید الیاف و پارچه‌های ضخیم، مصالح ساختمانی، دارو و محصولات بهداشتی استفاده کرد.

وی تصریح کرد: دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر با هدف رفع موانع تولید، تعیین ضوابط مشخص و جلوگیری از انحراف کشت به سمت مصارف غیرمجاز، دستورالعمل نظارت بر کشت شاهدانه صنعتی را برای اجرا ابلاغ کرده است.

ترحمی درباره شرایط کشت این گیاه توضیح داد: کشاورزان متقاضی می‌توانند با استفاده از بذرهای تأییدشده شاهدانه که میزان تتراهیدروکانابینول (THC) آن‌ها کمتر از ۰.۳ درصد و نسبت کانابیدیول (CBD) در آن‌ها غالب باشد، پس از دریافت مجوز از سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه اقدام به کشت کنند.

وی افزود: در مواردی که برای تولید دارو به کشت شاهدانه با میزان THC بیش از ۰.۳ درصد نیاز باشد، ضوابط مربوط به کشت شقایق الی‌فرا، مطابق آیین‌نامه مربوطه که در جلسه ۱۵۱ ستاد به تصویب رسیده و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، ملاک عمل خواهد بود. کمیته راهبری و نظارت دبیرخانه ستاد نیز بر اجرای این مقررات نظارت می‌کند.

کشت کنترل‌شده شقایق ایرانی برای تأمین تبائین

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین از ضابطه‌مند شدن کشت شقایق ایرانی موسوم به براکتئاتوم برای تأمین ماده اولیه دارویی تبائین خبر داد.

ترحمی اظهار کرد: با ابلاغ دستورالعمل مربوطه از سوی نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد، کشت کنترل‌شده این گونه گیاهی برای تأمین نیازهای دارویی کشور مجاز اعلام شده است.

وی با اشاره به خاستگاه ایرانی این گیاه گفت: شقایق براکتئاتوم در برخی کشورها از جمله استرالیا برای تأمین مواد اولیه دارویی کشت می‌شود و تبائین حاصل از آن، یکی از مواد مورد استفاده در تولید برخی داروهاست.

ترحمی افزود: به دلیل نیاز به فرآوری صنعتی برای استخراج این آلکالوئید، کشت این گیاه باید در چارچوب ضوابط مشخص و تحت نظارت انجام شود.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته، شرکت‌های دارویی برای تأمین بخشی از نیاز خود به تبائین از جمع‌آوری این گیاه توسط افراد بومی از طبیعت استفاده می‌کردند. این شیوه علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای محیط زیست و منابع ژنتیکی گیاهان بومی، امکان برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین نیاز دارویی کشور را نیز محدود می‌کرد.

کاهش وابستگی به واردات با توسعه کشت گیاهان دارویی

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اهمیت تبائین در تولید دارو گفت: توسعه کشت کنترل‌شده شقایق ایرانی می‌تواند در کاهش وابستگی به واردات این ماده، جلوگیری از خروج ارز و تقویت ظرفیت‌های داخلی صنعت داروسازی مؤثر باشد.

وی افزود: ایجاد صنایع تبدیلی بومی و دانش‌بنیان، تولید مواد اولیه دارویی، حفاظت از محیط زیست، صیانت از منابع ژنتیکی گیاهان دارویی وحشی و ایجاد اشتغال پایدار از دیگر اهداف تدوین دستورالعمل کشت شقایق ایرانی است.

ترحمی خاطرنشان کرد: با ابلاغ ضوابط مربوط به کشت این گیاه، زمینه بهره‌برداری برنامه‌ریزی‌شده از ظرفیت‌های آن برای تأمین نیازهای دارویی کشور فراهم شده است و اجرای این طرح در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی و تحت نظارت مراجع مسئول انجام خواهد شد.