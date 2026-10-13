به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، علی ابو یاسین برای تاب‌آوری هنری‌اش مورد تقدیر قرار گرفت. او که در طول ۳ سال گذشته زیر بمباران رژیم صهیونیستی آوارگی و خسارات شخصی را تحمل کرده، با دریافت جایزه وابسته به قلم پینتر که به نویسندگانی تعلق می‌گیرد که شهامت را با قلم خود زندگی می‌کنند، تجلیل شد.

علی ابو یاسین، نمایشنامه‌نویس ۶۲ ساله از غزه، از وحشت نسل‌کشی توسط رژیم اسرائیل رنج برده، اما با وجود این که بمب‌ها در اطرافش فرو می‌ریختند، با خلق هنر آرامش یافته و حتی در زمانی که نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، جهان اطرافش را ویران کرد، به نوشتن ادامه داد.

این نویسنده جایزه خود را از گروه ادبی «پن انگلیس» به عنوان «نویسنده شجاع ۲۰۲۶» دریافت کرد. وی پس از دریافت جایزه گفت: این جایزه نه تنها برای من، بلکه برای غزه، فلسطین و همه مردم فلسطین عالی است.

وی نوشتن نمایشنامه و تسلط بر نواختن عود را از نوجوانی در اردوگاه پناهندگان الشاطی در غزه، یکی از بزرگترین اردوگاه‌ها در نوار غزه که بارها هدف حملات اخیر نیز قرار گرفت، آغاز کرد.

او به الجزیره گفت: من اینگونه متولد شدم، از کودکی می‌خواستم خودم را با هنر بیان کنم.

پس از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، ابو یاسین نوشتن نمایشنامه را متوقف کرد و به جای آن درباره زندگی تحت بمباران اسرائیل نوشت.

ابو یاسین گفت که در دو سال اول، درباره وضعیت غزه می‌نوشت؛ از فرار فلسطینی‌ها برای نجات جان خود از بمباران‌ها...

وی افزود: تئاتری وجود نداشت؛ داشتن تئاتر غیرممکن بود زیرا غزه در حال ویرانی بود.

از سال ۲۰۲۳، اسرائیل بیش از ۷۴هزار نفر را در غزه کشته و بیشتر بازماندگان چندین بار آواره شده‌اند.

با این حال ابو یاسین اکنون با بازیگرانی کار می‌کند که دیالوگ‌های خود را در چادرهای موقت و در حالی که صدای تیراندازی به گوش می‌رسد، تمرین می‌کنند.

ابو یاسین به الجزیره گفت: چهار، پنج بار نزدیک به مرگ بودم. شاهد مرگ اطرافیانم بودم. ما به طور اتفاقی زندگی می‌کردیم و کسانی که می‌مردند هم اتفاقی می‌مردند.

وی افزود: پسرم زیر آوار گیر افتاده بود؛ خانه‌ام بمباران شد. بنابراین، در طول آن دو سال، من فقط سعی می‌کردم کمی امنیت برای خانواده‌ام فراهم کنم. از آنها در برابر قحطی محافظت کنم. و آنچه را که اتفاق می‌افتاد مستند کنم تا دنیا بتواند صدای من را قبل از مرگم بشنود.

پس از یک وقفه، او چندین نمایشنامه نوشت که در طول آوارگی پنهان و با خود حمل کرد.

این نمایشنامه نویس سال ۲۰۰۴ شروع به کار با تئاتر سعید المشعل کرد؛ مرکزی برای فرهنگ فلسطینی در شهر غزه که در بمباران اسرائیل در سال ۲۰۱۸ با خاک یکسان شد. آن زمان نمایشنامه‌نویسان و کارگردان های برجسته تئاتر در نامه‌ای به روزنامه گاردین، این حمله را «نابودی این نماد فرهنگ و هویت فلسطینی» خواندند.

سال ۲۰۰۸، ابو یاسین شروع به نوشتن مونولوگ‌های غزه کرد، مجموعه‌ای که زندگی در غزه، هم لحظات شادی و هم لحظات درد را به تصویر می‌کشید.

سخنگوی انجمن قلم انگلیس به الجزیره گفت: سال‌هاست که نویسندگان ساکن غزه محدودترین آزادی‌ حرکتی در جهان را دارند و ما این موضوع و تأثیر مستقیم آن بر آزادی بیان آنها را درک می‌کنیم.

نمایش اخیر ابو یاسین با عنوان «۵۰ دقیقه» که به تازگی در غزه به نمایش درآمد، داستان نسل‌کشی و سوگواری را روایت می‌کند. بازیگران در یک چادر موقت در یک پارکینگ تمرین می‌کردند، بسیاری از آنها هیچ تجربه قبلی در تئاتر نداشتند.

ابو یاسین ۶ فرزند و ۱۶ نوه دارد. همه آنها به جز پسرش، امجد ابو یاسین، که در فرانسه بازیگر است، ساکن غزه هستند.

او گفت: در غزه، ما رویاهای ساده‌ای داریم. ما می‌خواهیم در صلح و آزادی زندگی کنیم. ما می‌خواهیم آسمان و دریاها باز باشند. ما فقط کمی آزادی می‌خواهیم.

ابو یاسین را ژاکلین رز، منتقد دانشگاهی و فرهنگی بریتانیایی، که تابستان امسال به عنوان برنده جایزه قلم پینتر ۲۰۲۶ انتخاب شد، به عنوان برنده شهامت قلم پینتر انتخاب کرد. جایزه قلم پینتر به یاد هارولد پینتر هر سال اهدا می‌شود.

به گفته انجمن قلم انگلیس جایزه نویسنده شجاع به نویسنده‌ای اعطا می‌شود که در دفاع از آزادی بیان فعال است و اغلب با خطر بزرگی برای امنیت و آزادی خود روبه روست. این برنده به صورت مشترک جایزه قلم پینتر را با برنده دریافت می‌کند.

این سازمان شعبه بریتانیای انجمن بین‌المللی قلم است؛ یک انجمن جهانی نویسندگان که به «حمایت از آزادی بیان و حمایت ادبی در سراسر جهان» اختصاص دارد.

انجمن قلم آمریکا، در سال‌های اخیر با انتقادهای جدی مواجه شده چون از نویسندگان فلسطینی حمایت نمی‌کند. این امر منجر به تحریم انجمن قلم آمریکا شد که منجر به استعفای رئیس آن در سال ۲۰۲۵ شد.

انجمن قلم انگلیس (PEN) که مستقل از گروه آمریکایی فعالیت می‌کند، به انجمن بین‌المللی قلم پیوست و خواستار تحریم تسلیحاتی اسرائیل و محکوم کردن کشتار نویسندگان فلسطینی شد.

ژاکلین رز برنده جایزه قلم پینتر، در یک بیانیه مطبوعاتی، آثار نویسنده منتخب خود را «فراخوانی برای عدالت، فریاد خشم و جستجویی معنوی» توصیف کرد و افزود: او وقایع‌نگار همیشگی خشونت و بی‌رحمی به فلسطینیان و مربی جوانانی بوده که برای بیرون کشیدن معنا از میان آوار زندگی خود تلاش می‌کنند.»

رز با کتاب خود در سال ۲۰۰۵ با عنوان «مسئله صهیون»، که روانکاوی صهیونیسم است، به شهرت رسید.