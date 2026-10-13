امدادگران هلال احمر ۷۲۵۰ نفر را از زیر آوار ناشی از جنگ نجات دادند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، پیش از ظهر سه شنبه در آیین تجلیل از امدادگران، نجاتگران و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در جنگ تحمیلی سوم، از عملکرد نیروهای امدادی در جنگ‌های اخیر تمجید کرد و گفت: این جمعیت در عملیات جست‌وجو، آواربرداری و نجات مصدومان، رکوردهایی در سطح منطقه و جهان ثبت کرده است.

او با اشاره به گستردگی حملات در استان تهران، میانگین زمان حضور امدادگران در صحنه حوادث را حدود چهار دقیقه اعلام کرد و گفت: بیش از هفت هزار و ۲۵۰ نفر در سراسر کشور با تلاش نیروهای امدادی از زیر آوار زنده خارج شده‌اند.

استاندار تهران در این مراسم، توسعه شبکه داوطلبان، نوسازی ناوگان امدادی، گسترش پایگاه‌ها و استفاده از فناوری‌هایی مانند پهپادها و سامانه‌های هوشمند را از عوامل افزایش توان عملیاتی هلال‌احمر دانست.

او همچنین با اشاره به تجربه این جمعیت در زلزله خوی و سیل‌های سال‌های گذشته، بر نقش نیروهای داوطلب در مدیریت بحران‌های طبیعی و شرایط جنگی تأکید کرد.

معتمدیان در آغاز سخنانش با گرامیداشت یاد شهدای جنگ‌های اخیر، فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان جان‌باخته در میناب و شهدای جمعیت هلال‌احمر، از امدادگران، نجاتگران و داوطلبانی که در این مراسم حضور داشتند، قدردانی کرد.

او با اشاره به سابقه همکاری خود با مجموعه هلال‌احمر در استان‌های مختلف گفت: در سال‌های گذشته، هنگام وقوع حوادث طبیعی، از جمله زلزله‌ها و سیل‌ها، از نزدیک شاهد فعالیت نیروهای امدادی بوده است.

از زلزله خوی تا عملیات امدادی در جنگ

استاندار تهران با اشاره به عملیات امدادرسانی پس از زلزله خوی در آذربایجان غربی، عملکرد هلال‌احمر در آن حادثه را نمونه‌ای از مدیریت بحران توصیف کرد که به گفته او، شایسته ثبت در تاریخ شفاهی و بررسی در متون آموزشی حوزه مدیریت بحران است.

او گفت: پس از وقوع زلزله، پس‌لرزه‌های متعدد باعث شد شمار زیادی از ساکنان خوی، شهری با جمعیتی حدود ۴۰۰ هزار نفر، خانه‌های خود را ترک کنند. این وضعیت در زمستان و در شرایطی رخ داد که سرمای هوا و نگرانی از پس‌لرزه‌ها، بازگشت مردم به خانه‌هایشان را دشوار کرده بود.

این عضو هیئت دولت که پیش از این استاندار آذربایجان غربی بود، گفت: نیروهای هلال‌احمر با حضور میدانی و همکاری دیگر دستگاه‌های مسئول، در کمتر از ۷۲ ساعت زمینه اسکان مردم در اردوگاه‌ها و کمپ‌های اضطراری را فراهم کردند.

او با اشاره به دشواری‌های ایجاد زیرساخت‌های اولیه در چنین شرایطی افزود: تأمین آب و برق، امکانات بهداشتی و درمانی، خدمات تغذیه و آشپزخانه‌های سیار در یک منطقه گسترده و در فصل زمستان، عملیاتی پیچیده و زمان‌بر است.

به گفته استاندار تهران، این عملیات با همکاری مجموعه دستگاه‌های مسئول، نیروهای مسلح و اعضای ستاد مدیریت بحران انجام شد، اما جمعیت هلال‌احمر در روند امدادرسانی و اسکان آسیب‌دیدگان نقش مؤثری داشت.

او تأکید کرد: تجربه زلزله خوی باید به‌عنوان نمونه‌ای از اقدامات میدانی در مدیریت بحران ثبت شود تا در آموزش نیروهای امدادی و برنامه‌ریزی برای حوادث آینده مورد استفاده قرار گیرد.

معتمدیان سپس به تجربه دو سال اخیر خود در استان تهران اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه، عملکرد جمعیت هلال‌احمر در بخش‌های مختلف امدادرسانی قابل توجه بوده است.

او با بیان اینکه به اعتقادش برخی عملیات‌های این جمعیت در جنگ‌های اخیر به ثبت رکوردهای منطقه‌ای و جهانی منجر شده است، گفت: سرعت حضور نیروهای امدادی و گستردگی عملیات نجات، از ظرفیت‌هایی حکایت دارد که طی سال‌های گذشته در این مجموعه ایجاد شده است.

روایت استاندار از حملات به تهران و زمان حضور امدادگران

استاندار تهران با اشاره به میزان حملات در این استان گفت: بیش از ۴۵ درصد حملات دشمن در جریان جنگ‌های مورد اشاره او در استان تهران انجام شده است.

به گفته معتمدیان، حدود یک‌هزار و ۳۰۰ مورد اصابت در تهران ثبت شده و بیش از ۲۳ هزار تن بمب در مناطق مختلف این استان فرود آمده است.

او گفت: مناطق مسکونی، مراکز تجاری، بافت‌های تاریخی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و مدارس نیز در میان مناطق آسیب‌دیده قرار داشتند.

او این حملات را مغایر با قواعد و پروتکل‌های بین‌المللی دانست و تأکید کرد: آسیب به مراکز درمانی و آموزشی، اهمیت حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی را در شرایط جنگی برجسته می‌کند.

معتمدیان در ادامه، میانگین زمان حضور امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر در صحنه حوادث در تهران را حدود چهار دقیقه اعلام کرد و گفت: این زمان با توجه به گستردگی جغرافیایی شهر، جمعیت آن و پراکندگی محل اصابت‌ها اهمیت دارد.

او با اشاره به جمعیت حدود ۱۴ میلیونی تهران و جمعیت شناور این شهر گفت: رسیدن سریع نیروهای امدادی در چنین شرایطی، نتیجه برنامه‌ریزی، آموزش، مانورهای عملیاتی و تحولاتی است که در سال‌های گذشته در جمعیت هلال‌احمر انجام شده است.

استاندار تهران تأکید کرد: این سطح از آمادگی را نمی‌توان صرفاً حاصل حضور نیروهای امدادی در صحنه دانست، بلکه باید آن را در ارتباط با سازماندهی نیروها، آموزش‌های تخصصی و آماده‌سازی ظرفیت‌های عملیاتی ارزیابی کرد.

او همچنین گفت: در جریان جنگ‌های اخیر، بیش از هفت هزار و ۲۵۰ نفر در مناطق مختلف کشور که هدف حملات قرار گرفته بودند، با تلاش امدادگران و نجاتگران از زیر آوار زنده خارج شدند.

معتمدیان این آمار را از نمونه‌های برجسته عملکرد امدادی در مقیاس بین‌المللی دانست و از نیروهایی که در شرایط پرخطر برای نجات مصدومان تلاش کردند، قدردانی کرد.

عملیات نجات در شرایط احتمال حمله مجدد

استاندار تهران با تشریح مراحل امدادرسانی پس از حملات هوایی گفت: نیروهای هلال‌احمر در زنجیره‌ای از اقدامات، از ارزیابی صحنه و جست‌وجو گرفته تا آواربرداری، کمک به مصدومان و انتقال آنان به مراکز درمانی، نقش دارند.

او گفت: پس از وقوع حمله، گروه‌های امدادی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن وضعیت محل حادثه را ارزیابی کنند، افراد گرفتار در زیر آوار را شناسایی کنند و با همکاری دیگر نیروهای مسئول، عملیات نجات را پیش ببرند.

به گفته معتمدیان، این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که احتمال وقوع حملات مجدد وجود دارد و نیروهای امدادی ممکن است در فاصله‌های زمانی کوتاه با بمباران دوباره یک منطقه روبه‌رو شوند.

او افزود: در تهران، برخی مناطق در چند نوبت و با فاصله زمانی نزدیک هدف حمله قرار گرفتند و تعدادی از امدادگران هلال‌احمر در تهران و دیگر مناطق کشور نیز جان خود را از دست دادند.

استاندار تهران با اشاره به جان‌باختن نیروهای امدادی گفت: حضور در چنین صحنه‌هایی مستلزم آمادگی عملیاتی، سرعت تصمیم‌گیری و پذیرش خطر است.

او تأکید کرد: تنوع خدمات، سرعت امدادرسانی و توانایی نیروها برای فعالیت در موقعیت‌های پرخطر، بدون برنامه‌ریزی قبلی و تمرین‌های مستمر امکان‌پذیر نیست.

معتمدیان در این بخش از سخنانش، از امدادگران و نجاتگرانی که در جریان عملیات‌های اخیر در صحنه حضور داشتند، قدردانی کرد و گفت، فعالیت آنان بخشی از ظرفیت کشور برای مقابله با بحران‌های بزرگ است.

افزایش اعضای هلال‌احمر از ۴۶۰ هزار نفر به بیش از شش میلیون نفر

استاندار تهران یکی دیگر از تحولات مهم جمعیت هلال‌احمر را افزایش شمار اعضا و داوطلبان این مجموعه عنوان کرد.

او گفت که از زمان تأسیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تا سال ۱۴۰۰، شمار اعضای این مجموعه حدود ۴۶۰ هزار نفر بود، اما به گفته او، این تعداد در دوره اخیر به بیش از شش میلیون نفر رسیده است.

معتمدیان با اشاره به گستردگی شبکه داوطلبان هلال‌احمر در جهان گفت که ایران سهم قابل توجهی از این ظرفیت را در اختیار دارد و این جمعیت، پس از بسیج، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های مردمی کشور به شمار می‌رود.

او حضور داوطلبانه جوانان، زنان و مردان در عملیات‌های امدادی را از ویژگی‌های مهم این مجموعه دانست و گفت که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های هلال‌احمر بر پایه مشارکت افرادی انجام می‌شود که الزاماً رابطه استخدامی با این سازمان ندارند.

به گفته استاندار تهران، داوطلبان در حوادثی مانند سیل، زلزله و طوفان و همچنین در شرایط جنگی، برای کمک به هم‌وطنان خود وارد میدان می‌شوند و در بسیاری از موارد، بدون انتظار برای دریافت منفعت شخصی، خدمات امدادی ارائه می‌کنند.

او با اشاره به تجربه خود در همکاری با جمعیت هلال‌احمر گفت که در سال‌های گذشته از نزدیک شاهد تغییرات این مجموعه بوده و افزایش شمار داوطلبان را بخشی از تحولات مهم آن می‌داند.

معتمدیان تأکید کرد: توسعه شبکه مردمی هلال‌احمر، علاوه بر افزایش ظرفیت نیروی انسانی، امکان حضور گسترده‌تر در مناطق مختلف و واکنش سریع‌تر به حوادث را فراهم می‌کند.

نوسازی ناوگان و توسعه پایگاه‌های امدادی

معتمدیان در بخش دیگری از سخنانش به توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات جمعیت هلال‌احمر پرداخت و گفت که در سال‌های گذشته، هم‌زمان با افزایش اعضا و داوطلبان، اقداماتی برای نوسازی ناوگان امدادی و ارتقای امکانات عملیاتی انجام شده است.

او به اضافه‌شدن خودروهای امدادی، آمبولانس‌ها، موتورسیکلت‌های امدادی یا موتورلانس‌ها و بالگردهای مورد استفاده در عملیات نجات اشاره کرد و گفت: توسعه این ظرفیت‌ها در شرایط دشوار مالی کشور دنبال شده است.

استاندار تهران همچنین از پیگیری برای ارتقای ناوگان هوایی هلال‌احمر خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تجهیزات جدید پس از ورود به کشور، در چرخه امدادرسانی قرار گیرند.

او گفت: توسعه تجهیزات به‌تنهایی برای افزایش توان عملیاتی کافی نیست و باید با گسترش پایگاه‌ها، افزایش نیروهای آموزش‌دیده و تقویت هماهنگی میان واحدهای مختلف همراه شود.

معتمدیان با اشاره به پایگاه‌های امداد شهری و بین‌شهری، پایگاه‌های امداد کوهستان و ساحلی و خانه‌های هلال در محله‌ها گفت که این شبکه امکان حضور امدادگران را در مناطق مختلف فراهم کرده است.

به گفته او، توسعه خانه‌های هلال در محله‌ها، ظرفیت تازه‌ای برای سازماندهی نیروهای مردمی و افزایش آمادگی جوامع محلی در برابر حوادث ایجاد کرده است.

استاندار تهران با قدردانی از مدیران و مسئولان جمعیت هلال‌احمر گفت: توسعه این زیرساخت‌ها حاصل پیگیری مدیریتی و همکاری مجموعه‌های مختلف درون این سازمان بوده است.

او همچنین از رئیس و مدیران ارشد هلال‌احمر به دلیل حضور میدانی در شرایط بحرانی قدردانی کرد و گفت: در جریان بازدیدهای مربوط به حملات اخیر، مسئولان این مجموعه در بسیاری از موارد از نخستین افرادی بودند که در محل حوادث حضور یافتند.

استفاده از فناوری‌های جدید در عملیات امداد و نجات

استاندار تهران در ادامه، استفاده از فناوری‌های جدید را از دیگر محورهای تحول در جمعیت هلال‌احمر دانست و گفت: توسعه توان عملیاتی این مجموعه با به‌کارگیری ابزارهای نوین همراه بوده است.

او به استفاده از پهپادها، ربات‌های امدادی و سامانه‌های هوشمند اشاره کرد و گفت: این فناوری‌ها می‌توانند در شناسایی محل حوادث، ارزیابی وضعیت مناطق آسیب‌دیده و هماهنگی میان گروه‌های امدادی نقش داشته باشند.

معتمدیان همچنین از راه‌اندازی مرکز راهبردی رصد و پایش در تهران در جریان جنگ‌های اخیر خبر داد و گفت: این مرکز امکان ارتباط برخط با شعب و پایگاه‌های مختلف هلال‌احمر را فراهم کرده است.

به گفته او، ایجاد چنین مرکزی به هماهنگی بیشتر میان واحدهای امدادی کمک می‌کند و امکان پیگیری سریع‌تر وضعیت حوادث و مدیریت بهتر منابع را در اختیار مسئولان قرار می‌دهد.

استاندار تهران با اشاره به تحولات فنی و سازمانی این مجموعه گفت: ترکیب نیروی انسانی آموزش‌دیده، شبکه گسترده داوطلبان، تجهیزات جدید و سامانه‌های ارتباطی، ظرفیت هلال‌احمر برای پاسخ‌گویی به بحران‌ها را افزایش داده است.

او در عین حال تأکید کرد: حفظ این ظرفیت به تداوم برنامه‌ریزی، تأمین تجهیزات و پشتیبانی از نیروهای عملیاتی نیاز دارد.

نقش هلال‌احمر در امدادرسانی‌های بین‌المللی

معتمدیان در بخش پایانی سخنانش گفت: فعالیت جمعیت هلال‌احمر به داخل ایران محدود نیست و این مجموعه در برخی حوادث و بحران‌های کشورهای دیگر نیز حضور داشته است.

او با اشاره به حوادث طبیعی در افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه، از حضور و کمک‌رسانی هلال‌احمر ایران در این کشورها یاد کرد و گفت: ارائه خدمات بشردوستانه در خارج از مرزها، بخشی از فعالیت‌های این مجموعه است.

استاندار تهران تأکید کرد: امدادگران، نجاتگران و داوطلبان، سرمایه‌های اصلی جمعیت هلال‌احمر هستند؛ افرادی که به گفته او، با انگیزه انسانی و بدون چشمداشت برای کمک به مردم در شرایط دشوار آماده می‌شوند.

او در پایان بار دیگر از تلاش نیروهای امدادی در حوادث طبیعی و جنگ‌های اخیر قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند توسعه زیرساخت‌ها، تقویت تجهیزات و گسترش مشارکت داوطلبان، توان امدادی کشور بیش از گذشته افزایش یابد.