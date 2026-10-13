سفر استانی دولت به آذربایجان شرقی با حضور معاون رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی صبح سه‌شنبه در جلسه شورای معاونان استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به تغییر در نحوه برگزاری سفر استانی رئیس‌جمهور به تبریز اظهار کرد: آذربایجان شرقی برای میزبانی از سفر مسعود پزشکیان آمادگی کامل داشت و با پیگیری بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم از سوی تیم مدیریتی استان انجام شده بود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز برای انجام این سفر تمایل داشت و مقدمات لازم برای بررسی و ابلاغ مصوبات با هدف خدمت‌رسانی به مردم و پیشبرد توسعه استان فراهم شده بود.

فراهانی با اشاره به دلایل تغییر در نحوه برگزاری سفر بیان کرد: با توجه به ملاحظات مسئولان ارشد نظامی و امنیتی کشور و شورای عالی امنیت ملی، سفر رسمی استانی رئیس‌جمهور به آذربایجان شرقی در مقطع کنونی با تغییراتی برگزار می‌شود.

معاون نظارت و هماهنگی امور استان‌های معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: بنا بر تشخیص و دستور پزشکیان، معاون اجرایی رئیس‌جمهور به نمایندگی از وی در بیست‌ودومین سفر استانی دولت به آذربایجان شرقی حضور می‌یابد و مصوبات سفر را از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند.

وی تأکید کرد: تمامی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این سفر اجرا خواهد شد و مصوبات نیز با حضور وبیناری رئیس‌جمهور به تصویب می‌رسد و ابلاغ می‌شود.