به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی پیش از ظهر شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه خواهران با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در توسعه مراکز علمی، حوزوی و قرآنی اظهار کرد: گسترش مراکز تعلیم و تربیت اسلامی از برکات انقلاب اسلامی، خون شهدا و تلاش علما و مردم مؤمن است و این ظرفیت باید در مسیر تقویت ایمان، اخلاق و تربیت نسل آینده به کار گرفته شود.
وی افزود: حوزههای علمیه و مراکز آموزشی باید در کنار تعلیم علوم دینی، برای نهادینهسازی فرهنگ عفاف، حیا، عدالت، تقوا و مسئولیتپذیری تلاش کنند و زمینه آشنایی نسل جدید با آرمانهای امام خمینی و شهدا را فراهم سازند.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: توسعه مدارس حاشیه شهر و مراکز آموزشی خواهران با همکاری دستگاههای فرهنگی میتواند ظرفیت تربیت دینی و علمی نسل آینده را افزایش دهد.
ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان
پی با اشاره به سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل فقید حزبالله لبنان اظهار کرد: شهدای مقاومت با ایمان، استقامت و فداکاری در مسیر دفاع از آرمانهای اسلامی نقشآفرینی کردند و شناخت سیره آنان میتواند الگویی برای نسل جوان باشد.
آیت الله دری نجفآبادی با تأکید بر مسئولیت جامعه در پاسداشت آرمانهای شهدا افزود: فداکاری خانوادههای شهدا و ایثارگری آنان باید برای نسل جدید تبیین شود و فرهنگ مقاومت، مسئولیتپذیری و خدمت به جامعه استمرار یابد.
طلاب به سلاح علم، ایمان و بصیرت مجهز شوند
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی گفت: آغاز سال تحصیلی فرصتی تازه برای کسب علم، معرفت و خدمت است و طلاب باید با تقویت توانمندیهای علمی و معنوی، خود را برای پذیرش مسئولیتهای فرهنگی و اجتماعی آماده کنند.
وی تصریح کرد: شناخت سیره اهلبیت(ع) و بهرهگیری از آموزههای آنان در زندگی فردی و اجتماعی، زمینه تربیت انسانهای مؤمن، اخلاقمدار و مسئولیتپذیر را فراهم میکند.
پیشرفت علمی بانوان و تحکیم خانواده در کنار یکدیگر دنبال شود
آیتالله دری نجفآبادی با تأکید بر اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده گفت: زنان میتوانند در عرصههای علمی، حوزوی، دانشگاهی، مدیریتی و اجتماعی به بالاترین مراتب دست یابند، اما این موفقیتها نباید در تقابل با مسئولیتهای خانوادگی و تربیت نسل آینده تعریف شود.
وی افزود: ازدواج و تشکیل خانواده از سنتهای مهم اسلامی است و زنان و مردان باید در کنار فعالیتهای علمی و اجتماعی، نسبت به پذیرش مسئولیت زندگی مشترک و تربیت فرزندان اهتمام داشته باشند.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: تداوم روند کاهش فرزندآوری میتواند در سالهای آینده پیامدهای جدی به همراه داشته باشد و ضروری است دستگاههای فرهنگی و آموزشی برای ترویج ازدواج آسان، تحکیم خانواده و حمایت از فرزندآوری برنامهریزی کنند.
وی با اشاره به نقش خانواده در کاهش آسیبهای اجتماعی افزود: تقویت بنیان خانواده و ترویج مسئولیتپذیری در زندگی مشترک میتواند در کاهش بخشی از مشکلات اجتماعی و تربیت نسلی برخوردار از ایمان و اخلاق مؤثر باشد.
آیتالله دری نجفآبادی تاکید کرد: طلاب، خانوادهها و مسئولان مراکز آموزشی با فرهنگسازی در زمینه ازدواج آسان و بهموقع، تسهیل تشکیل خانواده و توجه به مسئله فرزندآوری، مسئولیت خود را در تربیت نسل آینده ایفا کنند.
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