توضیح درباره تغییرات احتمالی و عدم تشکیل جلسات شورای فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در نشست خبری که امروز در مجموعه فرهنگی بلدیه برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و در مقابل، ایجاد «ستادهای مجزا» در دولت و اینکه این شائبه تقویت شده که کارکرد حاکمیتی شورا و مرکز ملی به محاق رفته است، گفت: احکامی که حضرت آقا دادند مشخص است؛ شورای عالی فضای مجازی نقطه نهایی تصمیم‌گیری و فصل‌الخطاب است و مرکز ملی فضای مجازی هم تنظیم‌گرِ تنظیم‌گران است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: برای هماهنگی و همکاری بیشتر در بخش‌های مختلف، طبیعی است که ستادهایی تشکیل شود. این‌ها برای این است که در چارچوب سیاست‌ها حرکت کنند. نظر هیچ‌کس نیست که در شرایطی که کشور درگیر تنش و مشکلات اقتصادی و دشمنی‌های خارجی است، مسائل داخلی ایجاد کنیم. اگر هم مسئله‌ای بود، مرجع قانونی مشخص است؛ قوه قضاییه مرجعی است که اگر اختلاف یا موازی‌کاری باشد، ورود می‌کند و همه تابع قانون هستند.

وی در خصوص شایعات تغییر دبیر شورای ملی فضای مجازی و دلیل تشکیل نشدن جلسات شورا افزود: تغییر هم بالاخره روزی اتفاق خواهد افتاد، هیچ‌کس در هیچ‌جایی ابدی نیست، اما فعلاً الحمدلله هماهنگی خیلی خوبی شکل گرفته؛ جلسات مداوم با وزارت ارتباطات داریم و با دفتر رئیس‌جمهور در رفت‌وآمد هستیم. شرایط کشور و شرایط امنیتی هم سخت است. اگر به جلسات نگاه کنید، معمولاً اعضای شورای عالی فضای مجازی از فرمانده سپاه، فراجا، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، همه کسانی هستند که مورد طمع دشمن‌اند و در جنگ اخیر هم دیدیم که چه بزرگانی به شهادت رسیدند. لذا این فرایند سخت‌تر شده است، اما کارها پیش می‌رود.

آقامیری با اشاره به آینده طرح تسهیم درآمد خاطرنشان کرد: تجربه‌های دنیا هم که یکی از موفق‌ترین‌هایش همین بخش کسب درآمد است. من همیشه به دوستان می‌گویم اگر روزی هرکس که در سکوی داخلی فعالیت می‌کند، آخر هفته پیامک واریزی سهم ترافیک برایش بیاید، حس خیلی متفاوتی می‌گیرد و خیلی جذاب‌تر می‌شود. ان‌شاءالله با همت همه این طرح اجرایی شود.