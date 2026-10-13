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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

حمایت از جوانان کارآفرین اردبیل در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی

حمایت از جوانان کارآفرین اردبیل در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی

اردبیل- مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل از بررسی کارشناسی پرونده ۶۷ متقاضی تسهیلات اشتغال‌زایی در کارگروه داوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست، در جلسه کارگروه داوری تسهیلات اشتغال‌زایی، با اشاره به اهمیت توانمندسازی اقتصادی جوانان اظهار کرد: فراهم‌کردن زمینه اشتغال پایدار برای جوانان زیر ۴۰ سال استان، از اولویت‌های مهم این اداره کل است و تلاش می‌کنیم با حمایت هدفمند از ایده‌های کارآفرینانه، زمینه حضور مؤثر جوانان در عرصه اقتصادی فراهم شود.

وی با اشاره به بررسی درخواست‌های ۶۷ نفر از متقاضیان افزود: در این جلسه، پرونده‌ها با رویکرد کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و معیارهایی همچون احراز شرایط متقاضیان، نوع فعالیت پیشنهادی، ظرفیت اشتغال‌زایی و میزان انطباق طرح‌ها با ضوابط و مقررات مربوطه ارزیابی شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، با تأکید بر ضرورت تخصیص هدفمند منابع مالی تصریح کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی، فرصت مناسبی برای حمایت از ایده‌های اقتصادی، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است. از این‌رو، تلاش می‌کنیم این منابع در اختیار متقاضیان واجد شرایطی قرار گیرد که طرح‌های آنان از قابلیت اجرایی و ظرفیت لازم برای ایجاد یا توسعه اشتغال برخوردار باشد.

نخست در ادامه، با اشاره به ظرفیت‌های جامعه ورزش استان خاطرنشان کرد: قهرمانان ملی و نخبگان ورزشی، از سرمایه‌های ارزشمند انسانی استان به شمار می‌روند و حمایت از آنان برای ورود به عرصه کارآفرینی و فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند نقش مؤثری در تقویت استقلال شغلی، بهره‌گیری از توانمندی‌های این قشر و توسعه فرصت‌های اقتصادی ایفا کند.

وی همچنین با قدردانی از همکاری بانک های عامل اردبیل تأکید کرد: هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در تسهیل فرایند بررسی پرونده‌ها و تسریع در پرداخت تسهیلات به افراد واجد شرایط دارد و اداره کل ورزش و جوانان استان، با جدیت پیگیری حمایت از جوانان و جامعه ورزش و توسعه فرصت‌های اشتغال پایدار را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6976630

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