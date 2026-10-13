به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست، در جلسه کارگروه داوری تسهیلات اشتغال‌زایی، با اشاره به اهمیت توانمندسازی اقتصادی جوانان اظهار کرد: فراهم‌کردن زمینه اشتغال پایدار برای جوانان زیر ۴۰ سال استان، از اولویت‌های مهم این اداره کل است و تلاش می‌کنیم با حمایت هدفمند از ایده‌های کارآفرینانه، زمینه حضور مؤثر جوانان در عرصه اقتصادی فراهم شود.

وی با اشاره به بررسی درخواست‌های ۶۷ نفر از متقاضیان افزود: در این جلسه، پرونده‌ها با رویکرد کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و معیارهایی همچون احراز شرایط متقاضیان، نوع فعالیت پیشنهادی، ظرفیت اشتغال‌زایی و میزان انطباق طرح‌ها با ضوابط و مقررات مربوطه ارزیابی شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، با تأکید بر ضرورت تخصیص هدفمند منابع مالی تصریح کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی، فرصت مناسبی برای حمایت از ایده‌های اقتصادی، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است. از این‌رو، تلاش می‌کنیم این منابع در اختیار متقاضیان واجد شرایطی قرار گیرد که طرح‌های آنان از قابلیت اجرایی و ظرفیت لازم برای ایجاد یا توسعه اشتغال برخوردار باشد.

نخست در ادامه، با اشاره به ظرفیت‌های جامعه ورزش استان خاطرنشان کرد: قهرمانان ملی و نخبگان ورزشی، از سرمایه‌های ارزشمند انسانی استان به شمار می‌روند و حمایت از آنان برای ورود به عرصه کارآفرینی و فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند نقش مؤثری در تقویت استقلال شغلی، بهره‌گیری از توانمندی‌های این قشر و توسعه فرصت‌های اقتصادی ایفا کند.

وی همچنین با قدردانی از همکاری بانک های عامل اردبیل تأکید کرد: هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در تسهیل فرایند بررسی پرونده‌ها و تسریع در پرداخت تسهیلات به افراد واجد شرایط دارد و اداره کل ورزش و جوانان استان، با جدیت پیگیری حمایت از جوانان و جامعه ورزش و توسعه فرصت‌های اشتغال پایدار را دنبال می‌کند.