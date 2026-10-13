رضوانی: انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسدالله رضوانی بعد از ظهر سه‌شنبه در دیدار با جمعی از رزمندگان شهر الوند، با تأکید بر جایگاه والای پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان را مهم برشمرد.

وی با قدردانی از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان و ایثارگران اظهار کرد: پیشکسوتان دفاع مقدس سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی هستند و تبیین تجربه‌های آنان، حفظ روحیه انقلابی و انتقال آرمان‌های شهدا به نسل‌های آینده، ضرورتی مهم در شرایط امروز جامعه است.

امام جمعه الوند با اشاره به اهمیت آشنایی نسل جوان با تاریخ دفاع مقدس، بر ضرورت ثبت و روایت صادقانه خاطرات و تجربه‌های رزمندگان تأکید کرد و افزود: آشنایی جوانان با فداکاری‌های رزمندگان می‌تواند در شناخت ارزش‌های انقلاب اسلامی، درک اهمیت امنیت و تقویت پیوند آنان با آرمان‌های شهدا نقش مؤثری داشته باشد.

رضوانی همچنین با تأکید بر ضرورت تکریم عملی پیشکسوتان دفاع مقدس، بهره‌گیری از تجربه‌های آنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را مهم دانست و خاطرنشان کرد: انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری نباید به برگزاری مراسم محدود شود، بلکه باید زمینه حضور مؤثر رزمندگان در عرصه‌های فرهنگی و انتقال تجربه‌های آنان به نسل‌های آینده فراهم شود.