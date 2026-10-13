به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری آسیب دیده از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۹۵ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، به شرح زیر است:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

وزارت کشور

ستاد کل نیروهای مسلح

ستاد ملی بازسازی خسارت‌های ناشی از حمله

سازمان سنجش آموزش کشور

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

شهرداری‌های ذی‌ربط

ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری آسیب دیده از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه ۵۹۵ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

«ماده واحده- متقاضیان آزمون سراسری (کنکور) ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و بعد از آن، تا زمان برگزاری آزمون، ساختمان محل سکونت آنان تخریب شده و دیگر امکان سکونت در آن وجود نداشته باشد؛ به طوری که ساختمان مزبور از نوع احداثی، نیازمند مقاوم‌سازی یا تعمیرات اساسی محسوب شود، به مدت دو سال مشمول سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت (موضوع ماده ۹۰ «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن) با رعایت تمامی شرایط و ضوابط آن می‌شوند.

تبصره: مرجع شناسایی، تأیید و معرفی افراد مشمول به سازمان سنجش آموزش کشور، مراجع قانونی ذیربط موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۳۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن و تصویب‌نامه های متناظر ستاد ملی بازسازی خسارت‌های ناشی از حمله هستند.»

مسعود پزشکیان

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی