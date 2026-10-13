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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری آسیب­‌دیده از جنگ­‌ ابلاغ شد

اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری آسیب­‌دیده از جنگ­‌ ابلاغ شد

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری آسیب ­دیده از جنگ­‌های ۱۲ و ۴۰ روزه» را برای اجرا، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری آسیب دیده از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۹۵ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، به شرح زیر است:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

وزارت کشور

ستاد کل نیروهای مسلح

ستاد ملی بازسازی خسارت‌های ناشی از حمله

سازمان سنجش آموزش کشور

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

شهرداری‌های ذی‌ربط

ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری آسیب دیده از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه ۵۹۵ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

«ماده واحده- متقاضیان آزمون سراسری (کنکور) ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و بعد از آن، تا زمان برگزاری آزمون، ساختمان محل سکونت آنان تخریب شده و دیگر امکان سکونت در آن وجود نداشته باشد؛ به طوری که ساختمان مزبور از نوع احداثی، نیازمند مقاوم‌سازی یا تعمیرات اساسی محسوب شود، به مدت دو سال مشمول سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت (موضوع ماده ۹۰ «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن) با رعایت تمامی شرایط و ضوابط آن می‌شوند.

تبصره: مرجع شناسایی، تأیید و معرفی افراد مشمول به سازمان سنجش آموزش کشور، مراجع قانونی ذیربط موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۳۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن و تصویب‌نامه های متناظر ستاد ملی بازسازی خسارت‌های ناشی از حمله هستند.»

مسعود پزشکیان

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

کد مطلب 6976496

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    نظرات

    • س IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      9 0
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      بهتره رئیس جمهور از نظر مالی به آسیب دیدگان جنگ کمک کند. نه اینکه سهمیه کنکور دهد حق کسانی که زحمت میکشند و تلاش میکنند. ضایع میشود وجوانان با اینکار روحیه خود را از دست میدهند ودر آینده مدیران و کارکنان بی لایق سر کار آمده ، پس توقع پیشرفت. نداشته باشید
    • ع IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      1 0
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      لطفا به رییس جمهور عزیز. بفرمایید افرادی که بصورت شرکتی وخدمات در ادارات کار می‌کنند. با مدرک لیسانس .فوق لیسانس ،حتی بیشتر ازکارکنان رسمی زحمت می کشند امید دارند که استخدام شوند ، التماس دعا دارند

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