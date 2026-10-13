۱۱ محور برای پیگیری مطالبات فرهنگیان بازنشسته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمد صیدلو، در نشست بررسی مسائل فرهنگیان بازنشسته، با بیان این‌که بازنشستگان همچنان بخشی از خانواده آموزش‌وپرورش هستند، گفت: رسیدگی به وضعیت این گروه نباید صرفاً به پرداخت حقوق و مستمری محدود شود؛ بلکه حفظ ارتباط سازمانی و بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به محورهای پیشنهادی برای فعالیت کارگروه پیگیری امور بازنشستگان، اظهار کرد: مسائل این گروه را می‌توان در دو حوزه اصلی دنبال کرد؛ نخست، مشکلات اقتصادی، معیشتی و درمانی و دوم، تقویت احساس تعلق و استمرار ارتباط فرهنگیان بازنشسته با مجموعه‌ای که سال‌ها در آن خدمت کرده‌اند.

صیدلو با تأکید بر محدودیت‌های موجود در حوزه منابع مالی، گفت: بهبود پایدار وضعیت اقتصادی بازنشستگان به اصلاحات قانونی، تأمین منابع و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد؛ با این حال، آموزش‌وپرورش باید در چارچوب اختیارات و ظرفیت‌های خود، پیگیری این مسائل را ادامه دهد.

وی موضوع خدمات درمانی و بیمه تکمیلی را از محورهای مهم این پیگیری‌ها دانست و بر ضرورت بررسی راهکارهای قانونی و هماهنگی با صندوق بازنشستگی کشوری و سایر نهادهای مسئول تأکید کرد.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور بازنشستگان همچنین پیشنهاد داد : موضوع ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و موانع اجرایی مرتبط با آن با مشارکت بخش‌های تخصصی وزارتخانه و دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی شود تا راهکارهای قابل اجرا برای بهبود خدمات بازنشستگان مشخص شود.

تشکیل شبکه ارتباطی در استان‌ها و مناطق

صیدلو با انتقاد از گسست ارتباط میان بخشی از بازنشستگان و بدنه آموزش‌وپرورش، ایجاد شبکه‌ای منسجم در سطح استان‌ها، مناطق و مدارس را ضروری دانست. فعالیت این شبکه می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل بازنشستگان، اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌شده و پیگیری مؤثرتر مطالبات کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت تعیین مسئولیت مشخص برای پیگیری امور بازنشستگان در استان‌ها و فراهم کردن پشتیبانی لازم برای فعالیت این افراد تأکید کرد. در مواردی که برای حل برخی مسائل تلاش‌هایی صورت گرفته، نبود ارتباط مؤثر با جامعه بازنشستگان باعث شده است این اقدامات به‌خوبی منعکس نشود.

۱۱ محور برای پیگیری امور بازنشستگان

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه، محورهای پیشنهادی کارگروه را تشریح کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به به‌رسمیت‌شناختن جایگاه بازنشستگان در ساختار وزارتخانه، تشکیل سازوکارهای مشابه در استان‌ها، شناسایی ظرفیت‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، رفع موانع اجرایی قوانین، هماهنگی با نهادهای مرتبط و ایجاد شبکه ارتباطی اشاره کرد.

وی بر استفاده از توان علمی، تجربی، فرهنگی و اجتماعی فرهنگیان بازنشسته و طراحی برنامه‌های ملی، استانی، منطقه‌ای و مدرسه‌ای برای تکریم و مشارکت آنان نیز تاکید کرد.

صیدلو تأکید کرد : اجرای این برنامه‌ها باید واقع‌بینانه و متناسب با ظرفیت‌های موجود باشد و به ایجاد تکالیف غیرقابل اجرا برای ستاد و واحدهای استانی منجر نشود.

بهره‌گیری از تجربه معلمان بازنشسته در مدارس

وی با اشاره به ظرفیت فرهنگیان بازنشسته برای همکاری آموزشی، از امکان استفاده از آنان در قالب حق‌التدریس یاد کرد و این ظرفیت را فرصتی برای بهره‌مندی مدارس از تجربه معلمان پیشکسوت دانست.

صیدلو همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی مؤثر درباره فرصت‌های همکاری و تقویت زمینه مشارکت داوطلبانه بازنشستگان تأکید کرد و گفت: تجربه و توانمندی این گروه می‌تواند در کنار نقش آموزشی، در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی بر ضرورت تبدیل پیشنهادهای مطرح‌شده به برنامه‌ای مشخص با مسئولیت‌های روشن و پیگیری مستمر تأکید کرد و گفت: رسیدگی به امور بازنشستگان از سطح طرح مسائل فراتر برود و به اقدامات قابل ارزیابی منجر شود.