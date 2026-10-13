شناسایی ۳۶۰ خوراک بومی در کرمانشاه برای توسعه گردشگری غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، معین یزدانی، فوکال پوینت و مدیر پروژه شهر خلاق خوراک‌شناسی کرمانشاه، صبح سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به آغاز فعالیت خود در این مسئولیت اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی در دوره جدید، افزایش شناخت عمومی از جایگاه کرمانشاه در شبکه شهرهای خلاق خوراک‌شناسی و معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های غذایی استان است.

وی با بیان اینکه همکاران پیشین در زمینه ارتباطات خارجی و حضور در رویدادهای بین‌المللی فعالیت‌های قابل توجهی انجام داده‌اند، افزود: با وجود این اقدامات، شناخت مردم از پروژه شهر خلاق خوراک‌شناسی همچنان محدود است و لازم است ظرفیت‌های آن از طریق رسانه‌ها و تولید محتوای هدفمند بیشتر معرفی شود.

یزدانی با اشاره به اینکه خوراک یکی از انگیزه‌های مهم سفر به شمار می‌رود، تصریح کرد: گردشگران معمولاً در کنار بازدید از جاذبه‌ها، به دنبال تجربه غذاهای محلی و آشنایی با فرهنگ غذایی مقصد هستند؛ از این رو، معرفی خوراک‌های بومی می‌تواند به تقویت برند گردشگری کرمانشاه کمک کند.

مدیر پروژه شهر خلاق خوراک‌شناسی کرمانشاه ادامه داد: پرونده این شهر با شناسایی حدود ۱۳۰ نوع خوراک تهیه شد و پس از طی مراحل ارزیابی، عنوان شهر خلاق خوراک‌شناسی در سال ۲۰۲۱ به کرمانشاه اختصاص یافت. آیین نصب پلاک این عنوان نیز ۱۸ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد. اکنون تعداد خوراک‌های شناسایی‌شده استان به ۳۶۰ مورد رسیده است.

وی سه محور اصلی فعالیت‌های دوره جدید را احیای خوراک‌های قدیمی در رستوران‌ها، ایجاد خلاقیت در شیوه طبخ و ارائه غذا و توجه به سلامت در زنجیره تهیه و عرضه خوراک عنوان کرد و گفت: این ظرفیت تنها به غذاهای اصلی محدود نیست و شیرینی‌ها، شربت‌ها، دمنوش‌ها، پیش‌غذاها و دیگر فرآورده‌های بومی را نیز در بر می‌گیرد.

یزدانی با اشاره به برنامه تدوین اطلس خوراک کرمانشاه بیان کرد: اطلاعات خوراک‌های شناسایی‌شده در حال گردآوری است و عکاسی از آن‌ها نیز انجام می‌شود. در این اطلس، حدود ۲۰۰ خوراک اصلی همراه با معرفی و مستندات تصویری ارائه خواهد شد و نسخه آن به زبان‌های فارسی، انگلیسی و احتمالاً عربی تهیه می‌شود تا برای معرفی ظرفیت‌های استان در سطح بین‌المللی و ارسال به سازمان جهانی یونسکو مورد استفاده قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های مرتبط با سلامت غذا اشاره کرد و افزود: با تعدادی از رستوران‌های فعال توافق شده است که در تهیه نان مورد استفاده برای غذاهایی مانند کباب، پیتزا و همبرگر، استفاده از آرد کامل را در دستور کار قرار دهند. هدف این است که این اقدام به‌تدریج گسترش پیدا کند و به بخشی از رویکرد سلامت‌محور در عرضه غذا در کرمانشاه تبدیل شود.

مدیر پروژه شهر خلاق خوراک‌شناسی کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای پیگیری این موضوع، مکاتباتی با فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی، بخش غذا و دارو، جهاد کشاورزی و اداره غله انجام شده است تا پیشنهاد استفاده از آرد کامل در شورای آرد و نان مطرح شود و زمینه نظارت کارشناسی بر اجرای آن فراهم شود.

یزدانی همچنین از برنامه‌ریزی برای آموزش رستوران‌ها در زمینه طبخ غذاهای سنتی، تشریفات و شیوه ارائه خوراک خبر داد و گفت: در مرحله نخست، ۱۰ رستوران به‌عنوان پایلوت در نظر گرفته شده‌اند. بررسی و انتخاب مجموعه‌های واجد شرایط ادامه دارد و پس از نهایی شدن فهرست، آموزش‌ها آغاز می‌شود تا غذاهای سنتی کرمانشاه در منوی این رستوران‌ها قرار گیرد.

وی افزود: استفاده از نشان شهر خلاق خوراک‌شناسی در تابلوها و معرفی این رستوران‌ها در بسترهای رسانه‌ای نیز از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است. همچنین قرار است کیفیت غذا، رعایت اصول بهداشتی و نحوه عرضه محصولات به‌صورت ماهانه یا فصلی پایش شود تا مجموعه‌های مشارکت‌کننده بتوانند خدمات خود را در چارچوب مشخصی ارائه دهند.

مدیر پروژه شهر خلاق خوراک‌شناسی کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های رسانه‌ای این مجموعه اظهار کرد: رایزنی‌هایی برای تولید مجموعه‌ای تلویزیونی درباره خوراک‌های کرمانشاه در حال انجام است. در صورت نهایی شدن توافق با شبکه مورد نظر، قرار است در ۱۰ قسمت، طبخ و معرفی غذاهای بومی استان آموزش داده شود. همچنین طراحی لباس ویژه سرآشپزهای دبیرخانه با استفاده از نمادهای مرتبط با کرمانشاه و شهر خلاق خوراک‌شناسی در دست انجام است.

یزدانی از برگزاری برنامه‌ای به مناسبت روز جهانی غذا در روز پنجشنبه نیز خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری مجموعه‌هایی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد، جهاد کشاورزی، اداره غله و خانه صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود و موضوع آرد کامل و نان کامل از محورهای اصلی آن خواهد بود. به گفته وی، حضور معاون وزیر بهداشت و نماینده کمیسیون ملی یونسکو نیز برای این برنامه پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای شهر خلاق خوراک‌شناسی کرمانشاه افزود: مطالعات مربوط به ایجاد دهکده خوراک و گذر خوراک از گذشته انجام شده و در صورت جذب سرمایه‌گذار، مراحل تدوین طرح اجرایی و سپس انتخاب پیمانکار دنبال خواهد شد.

مدیر پروژه شهر خلاق خوراک‌شناسی کرمانشاه، ساماندهی نشانه‌های شهری و طراحی بسته‌بندی محصولات بومی را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و تصریح کرد: فراخوانی برای دریافت طرح‌های مرتبط با ورودی‌های شهر و فضاهای شهری آماده شده است تا طرح‌هایی متناسب با فرهنگ و آیین‌های کرمانشاه و هویت شهر خلاق خوراک‌شناسی انتخاب شوند.

یزدانی در پایان گفت: طراحی بسته‌بندی متناسب برای محصولاتی مانند بژی برساق و شیرینی‌های محلی نیز در برنامه قرار دارد تا محصولات بومی با هویت بصری مشخص‌تری عرضه شوند و گردشگران بتوانند آن‌ها را به‌عنوان بخشی از سوغات کرمانشاه تهیه کنند.