قیمت گاز در اروپا به بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۲ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال‌استریت ژورنال، قیمت قرارداد پایه گاز طبیعی هلند موسوم به «تی‌تی‌اف» روز سه‌شنبه با افزایش ۱.۷ درصدی به ۸۵.۸۲ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت رسید.

تحلیلگران بانک آی‌ان‌جی اعلام کردند بازار با این نگرانی روبه‌روست که بخش بزرگی از زمستان نیمکره شمالی در شرایطی سپری شود که عرضه گاز طبیعی مایع از خلیج فارس محدود باشد.

پایین بودن سطح ذخایر گاز اروپا و الزام به پر کردن مجدد مخازن نیز از عوامل افزایش قیمت‌هاست؛ شرایطی که می‌تواند رقابت میان خریداران اروپایی و آسیایی را تشدید کند و به جهش بیشتر قیمت‌ها در زمستان منجر شود.

بر اساس داده‌های گروه صنعتی «زیرساخت گاز اروپا»، مخازن گاز اتحادیه اروپا اکنون حدود ۷۳ درصد تکمیل شده اند؛ این رقم پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله در همین دوره، یعنی ۸۹ درصد است.