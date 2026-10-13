به گزارش خبرگزاری مهر، فاضل عبدی اظهار کرد: پیرو پایش‌های مستمر و در راستای رسیدگی به دغدغه‌های شهروندان، بررسی گزارش‌های مردمی و پیشگیری از آلودگی منابع آبی، کارشناسان این اداره به همراه اکیپ کارشناسی اداره کل، وضعیت زیست‌محیطی واحدهای تولیدی و صنعتی و احتمال آلودگی رودخانه قره‌سو ناشی از تخلیه پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری را مورد بررسی قرار دادند.

وی بیان کرد: در جریان این پایش، به‌منظور ارزیابی وضعیت کیفی منابع آبی، از نقاط دارای احتمال آلودگی نمونه‌برداری شد و نمونه‌ها برای انجام آزمایش‌های تخصصی، به آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارسال شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردبیل تصریح کرد: در پی بررسی‌های انجام‌شده، اخطاریه زیست‌محیطی به شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل، با موضوع ضرورت استانداردسازی خروجی پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری صادر شده است و موضوع تا حصول نتیجه و اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی پیگیری خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از منابع آب و خاک، جلوگیری از آلودگی رودخانه‌ها و رسیدگی به مطالبات زیست‌محیطی شهروندان، از اولویت‌های این اداره است و گزارش‌های مردمی و دغدغه‌های مطرح‌شده در فضای مجازی، در چارچوب وظایف نظارتی، مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرند.