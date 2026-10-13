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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

مواضع خصمانه آلمان و بلژیک علیه ایران

مواضع خصمانه آلمان و بلژیک علیه ایران

دو کشور آلمان و بلژیک در ادامه پیروی از سیاست خصمانه آمریکا، ادعاهای بی اساسی را علیه ایران مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آلمان با اتخاذ موضعی خصمانه و ضمن نادیده گرفتن بدعهدی‌های این کشور علیه ایران که در چارچوب پیروی از سیاست‌های آمریکا انجام می‌شود، مدعی شد که ایران باید وارد مذاکرات جدی شده و دست از بر هم زدن ثبات منطقه بردارد.

بر اساس بیانیه دولت آلمان، «فریدریش مرتس» صدر اعظم این کشور همچنین در تماس تلفنی با ولیعهد عربستان، حملات یمن به‌ویژه حمله به فرودگاه ریاض را محکوم کرد.

وزیر دفاع بلژیک هم در اظهاراتی مداخله‌جویانه و با فراموش کردن نقض مخرب کشورهای اروپایی در بی ثبات شدن خاورمیانه ادعا کرد که ایران به قطر، امارات، عمان و عربستان، حمله کرده است و این ابدا قابل قبول نیست.

وزیر دفاع بلژیک در گفتگو با الجزیره به جنگ اوکراین هم اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات درک مواضع دولت آمریکا درباره جنگ روسیه علیه اکراین برای ما دشوار است.

وی افزود: درگیری در اکراین باید متوقف شود و این امر در دست روسیه است زیرا کی یف از خاک خود دفاع می کند.

کد مطلب 6976769

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