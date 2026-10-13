امام جمعه دیّر: تکمیل مجتمع قرآنی مطالبه جدی در شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی ظهر سه شنبه در آیین تجلیل از حافظان و مقام‌آوران دارالقرآن امام خمینی (ره) آموزش و پرورش شهرستان دیّر با ابراز خرسندی از توفیق حضور در جمع فعالان قرآنی، ضمن تبریک به حافظان و دست‌اندرکاران این دارالقرآن به جهت کسب مقام دوم حفظ عمومی قرآن کریم در استان اظهار داشت: این موفقیت بزرگ، حاصل تلاش‌های ارزشمند دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مربیان دلسوز به‌ویژه مدیریت این مجموعه است که شایسته تقدیر و تشکر است.

امام جمعه دیّر با اشاره به گلایه‌های مطرح شده در خصوص کمبود فضاهای آموزشی برای فعالیت‌های قرآنی، تصریح کرد: مطالبات جامعه قرآنی شهرستان در خصوص فضای فیزیکی، مطالبات به‌حقی است. سال‌هاست پیگیر این موضوع هستیم و امیدواریم با حضور فرماندار محترم و مسئولان مربوطه، شاهد تکمیل مجتمع قرآنی اداره تبلیغات اسلامی باشیم تا بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های مشتاق و قرآن‌آموزان عزیز برای فعالیت در مکانی مناسب برطرف شود.

حسینی با استناد به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) خاطرنشان کرد: انس با قرآن و حفظ آیات نورانی آن، ثمره‌ای است که در قیامت آشکار می‌شود. جایگاه حافظان قرآن در بهشت، جایگاهی رفیع است و هرچه حافظ انس بیشتری با آیات داشته باشد، در درجات بالاتر جای می‌گیرد.

وی تأکید کرد: حفظ قرآن، فرصتی بی‌نظیر برای تکرار آیات و کسب قدرت تدبر است. جوانان باید این نعمت الهی را قدر بدانند و خانواده‌ها نیز فرزندان خود را به این مسیر مقدس تشویق کنند.

امام جمعه دیّر ضمن اشاره به تقارن این مراسم با روز بزرگداشت حافظ شیرازی، شخصیت این شاعر بزرگ را برخاسته از انوار قرآن دانست و گفت: آنچه حافظ را به جایگاه رفیع ادبی رسانده، دولتِ قرآن است. امروزه نیز آنچه باعث استقامت، پیروزی در برابر دشمنان و ذلیل کردن رژیم‌های طاغوت شده، الهام‌گیری از آیات جهاد و استقامت قرآن کریم است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی موفقیت‌ها و پیروزی‌های امت اسلامی و جامعه ما در طول هشت سال دفاع مقدس و پس از آن، مرهون عمل به دستورات قرآن و ایستادگی بر مبانی اسلام ناب است.