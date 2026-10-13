به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام، ادیان و مذاهب با انتشار پیامی درگذشت آیت‌الله قربانی لاهیجی را تسلیت گفت.

متن دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام، ادیان و مذاهب به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت عالم وارسته، حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ زین‌العابدین قربانی لاهیجی، عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و از چهره‌های علمی و دینی استان گیلان، موجب تأثر و اندوه گردید.

آن عالم فقید عمر خویش را در مسیر ترویج معارف اسلامی، تعلیم و تربیت دینی و خدمت به مردم سپری کرد و آثار و خدمات علمی و فرهنگی ایشان در حافظه دینی و اجتماعی این سرزمین باقی خواهد ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به حوزه‌های علمیه، مردم شریف استان گیلان، ارادتمندان و بیت مکرم آن مرحوم، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز، صبر و اجر مسئلت دارم.

سید محمود علوی

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام، ادیان و مذاهب