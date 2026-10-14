ترخیص لوازم خانگی ملوانی و کولبری منوط به دریافت تأییدیه استاندارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان ملی استاندارد ایران در نامه‌ای به انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، بر ضرورت جلوگیری از عرضه لوازم خانگی فاقد استاندارد تأکید کرد و اعلام داشت که تمامی کالاهای مشمول استاندارد اجباری، از جمله اقلام وارداتی از مسیرهای ملوانی، کولبری و پیله‌وری، باید پیش از ترخیص، فرایند ارزیابی انطباق را طی کنند.

بر اساس اعلام این سازمان، تمامی واردکنندگان، اعم از تجار، واحدهای تولیدی و فعالان تجارت مرزی، ملزم به رعایت ضوابط و مقررات استاندارد هستند. در همین راستا، ادارات کل استاندارد استان‌ها پس از بررسی انطباق کالاهای وارداتی با الزامات فنی، نظر نهایی خود را به گمرکات اجرایی اعلام می‌کنند. همچنین ترخیص کالاهای مجاز در چارچوب تجارت مرزی، مستلزم رعایت مقررات مربوط و دریافت تأییدیه‌های قانونی، از جمله تأییدیه‌های استاندارد و بهداشت است.

این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که روز گذشته نیز فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بر اجرای ضوابط و رویه‌های تعیین‌شده برای واردات کالا از طریق ملوانی و کولبری تأکید کرده بود. وی اعلام کرده بود که این دستورالعمل‌ها، به‌ویژه در مرزهای شمالی و غربی کشور، در حال اجراست.

جزئیات نامه سازمان ملی استاندارد

در نامه سازمان ملی استاندارد ایران خطاب به انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در پاسخ به نامه شماره ۰۵۰۷۱۵/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ و مطالب مطرح‌شده درباره ضرورت جلوگیری از عرضه لوازم خانگی فاقد استاندارد که بعضاً از طریق رویه‌های ملوانی، کولبری و پیله‌وری وارد کشور می‌شوند، چهار محور اصلی تشریح شده است.

بر اساس بند نخست این نامه، واردات تمامی اقلام لوازم خانگی مشمول مقررات استاندارد اجباری است و ارزیابی انطباق این کالاها در مبادی ورودی کشور ضرورت دارد.

در بند دوم تأکید شده است که ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری، مطابق با «روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی» به شماره مدرک ۱۵۲/۲۳۰/ر انجام می‌شود. این دستورالعمل بر پایه قوانین و مقررات بالادستی، از جمله قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده و اجرای آن الزامی است.

بر این اساس، تمامی واردکنندگان، از جمله تجار، واحدهای تولیدی و فعالان رویه‌های مرزی ملوانی، کولبری و پیله‌وری، موظف به رعایت الزامات و رویه‌های تعیین‌شده هستند. همچنین ادارات کل استاندارد استان‌ها پس از بررسی انطباق کالاها با الزامات فنی، نظر نهایی خود را به گمرکات اجرایی اعلام می‌کنند.

بند سوم نامه به نحوه ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی در چارچوب تجارت مرزی اختصاص دارد. طبق این بند و در راستای اجرای ماده ۱۲ مصوبات پنجمین جلسه کارگروه موضوع ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، مصوب ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، ارزیابی این کالاها بر اساس دستورالعمل اجرایی یادشده، بسته‌های حمایتی ابلاغی سازمان و شیوه‌نامه‌های اختصاصی مربوط انجام می‌شود. بر همین اساس، دریافت تأییدیه‌های قانونی، به‌ویژه تأییدیه‌های استاندارد و بهداشت، برای ترخیص اقلام مجاز الزامی است.

بررسی ارجاع ناقص اظهارنامه‌های گمرکی

در بخش پایانی نامه، سازمان ملی استاندارد ایران به گزارش‌های برخی تشکل‌ها و بازرگانان درباره ارجاع‌نشدن کامل اظهارنامه‌های گمرکی مربوط به کالاهای وارداتی از مسیرهای مرزی به این سازمان اشاره کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، در برخی موارد تنها بخشی از ردیف‌های کالایی برای بررسی به سازمان ملی استاندارد ارجاع شده است.

این سازمان اعلام کرده است که موضوع برای بررسی فنی و اتخاذ تصمیم مقتضی به گمرک جمهوری اسلامی ایران منعکس شده و نتایج بررسی‌ها پس از دریافت، به مبادی ذی‌ربط اعلام خواهد شد.