به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی مسائل و چالش‌های رویه‌های کولبری و ملوانی با حضور محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، جمعی از نمایندگان استان‌های مرزی، دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی و تولیدکنندگان لوازم خانگی برگزار شد.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، در این نشست، مهم‌ترین مسائل و پیشنهادهای مرتبط با اجرای رویه‌های کولبری و ملوانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران دیدگاه‌های خود را درباره چگونگی استفاده مؤثر از ظرفیت‌های این رویه‌ها، رفع چالش‌های موجود و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط مطرح کردند.

دهقان‌دهنوی با اشاره به اجرای قانون ساماندهی رویه‌های کولبری و ملوانی، آثار اجرای این قانون را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مثبت ارزیابی کرد و گفت: این قانون با وجود مخالفت‌ها و نگرانی‌های اولیه، به‌تدریج مسیر مناسبی پیدا کرده و آثار مثبت آن در استان‌های مرزی قابل مشاهده است.

وی با تاکید بر اینکه رویه‌های کولبری و ملوانی نمی‌توانند جایگزین تجارت رسمی شوند، افزود: گستردگی و غیرمتمرکز بودن این رویه‌ها می‌تواند به‌عنوان یک مسیر تنفس برای اقتصاد مناطق مرزی عمل کند و برنامه این است که طی یک دوره پنج‌ساله، این رویه‌ها به‌تدریج ساماندهی شده و به تجارت رسمی نزدیک‌تر شوند.

معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره تاثیر واردات لوازم خانگی بر تولید داخلی، گفت: تصمیم سه‌ماهه برای ممنوعیت واردات با هدف حمایت از تولید اتخاذ شد و نگرانی نسبت به وضعیت تولیدکنندگان همچنان مورد توجه اعضای کارگروه قرار دارد.

گفتنی است؛ یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی موضوع ممنوعیت یا عدم ممنوعیت واردات لوازم خانگی حجیم بود. نمایندگان استان‌های مرزی و فعالان بخش خصوصی دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را در این زمینه مطرح کردند و ابعاد مختلف موضوع از منظر تجارت، تولید و شرایط مناطق مرزی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، موضوع سفرهای تشویقی و پیشنهادهای مطرح‌شده درباره الحاق بنادر و استان‌های جدید به رویه‌های کولبری و ملوانی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس جمع‌بندی این نشست، مقرر شد موضوعات مطرح‌شده، به‌ویژه درباره واردات لوازم خانگی حجیم و توسعه دامنه اجرای رویه‌های کولبری و ملوانی، در جلسات کارشناسی دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و جمع‌بندی شود و پس از تکمیل بررسی‌ها، تصمیمات تکمیلی در جلسه آتی اتخاذ شود.