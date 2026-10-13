به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، ظهر سه شنبه در نشست ستاد تحقق شعار سال خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت نام‌گذاری سال‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از شعارهای سال‌های گذشته بر مسائل اقتصادی متمرکز بوده و اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین راهبردهای کشور برای مقابله با تهدیدها و فشارهای اقتصادی است.

وی با بیان اینکه شعار سال امسال نباید تحت‌تأثیر شرایط جنگی کمرنگ شود، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب تلاش کنند و منتظر ابلاغ دستورالعمل‌های جدید از سوی وزارتخانه‌ها نمانند.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت ارائه ایده‌های خلاقانه از سوی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: گزارش عملکردهای معمول و انجام وظایف روزمره به‌تنهایی برای تحقق شعار سال کافی نیست؛ هر دستگاه باید با استفاده از ظرفیت کارشناسان و استادان دانشگاه، طرحی نو و عملیاتی ارائه دهد که قابلیت اجرا در استان را داشته باشد.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی خراسان جنوبی، فرآوری محصولات مزیت‌دار را یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: باید به‌جای فروش محصولات به‌صورت خام، زمینه فرآوری و افزایش ارزش افزوده آن‌ها در داخل استان فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت تولید زرشک در خراسان جنوبی افزود: استفاده از این ظرفیت می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد، از تولیدکنندگان حمایت کند و ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی را افزایش دهد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از ایده‌های نوآورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: برخی افراد ایده‌های خوبی دارند، اما برای اجرای طرح‌های خود با کمبود تسهیلات یا فضای مناسب مواجه‌اند؛ دستگاه‌های متولی باید با شناسایی این افراد، زمینه فعالیت و تجاری‌سازی ایده‌های آنان را فراهم کنند.

هاشمی، ایجاد زنجیره کامل تولید و فرآوری طلا را از دیگر ظرفیت‌های استان برشمرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا محصولات معدنی پس از استخراج، در داخل استان فرآوری و به محصولات نهایی تبدیل شوند.

وی با تأکید بر ضرورت تشکیل اتاق فکر تخصصی برای تحقق شعار سال بیان کرد: این اتاق فکر باید با حضور کارشناسان توانمند و صاحب‌نظران تشکیل شود و خروجی آن، طرح‌های مشخص و قابل اجرا باشد؛ صرف برگزاری جلسه و تنظیم صورت‌جلسه، بدون دستیابی به نتیجه عملیاتی، کافی نیست.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت‌های مرزی استان اشاره کرد و گفت: استفاده از بازار افغانستان و تقویت صادرات، نمونه‌ای از تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل است. باید از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل تجارت و افزایش صادرات استفاده کنیم و اجازه ندهیم موانع اداری، فرصت‌های اقتصادی استان را از بین ببرد.

هاشمی همچنین با اشاره به طرح‌های زیرساختی مهم استان، بر پیگیری پروژه‌های راه‌آهن، انتقال گاز، دوبانده‌سازی جاده‌ها و انتقال آب از دریای عمان تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای این طرح‌ها شد.

وی با تأکید بر لزوم حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی افزود: تجربه برخی واحدهای صنعتی نشان می‌دهد که با اصلاح مدیریت، حمایت از نیروی انسانی، افزایش ظرفیت تولید و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی می‌توان عملکرد مجموعه‌های تولیدی را بهبود بخشید.

استاندار خراسان جنوبی در پایان خواستار تشکیل اتاق فکر تخصصی و بازخوانی دقیق منویات رهبر معظم انقلاب درباره شعار سال شد و گفت: مدیران باید با تعیین اقدامات مشخص، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانشگاه‌ها و پیگیری مستمر طرح‌ها، زمینه تحقق عملی شعار سال را در استان فراهم کنند.