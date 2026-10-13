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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

هاشمی: شعار سال باید به طرح‌های اقتصادی ملموس تبدیل شود

هاشمی: شعار سال باید به طرح‌های اقتصادی ملموس تبدیل شود

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با ارائه طرح‌های نوآورانه در حوزه تولید، فرآوری و اشتغال، شعار سال را از حرف به عمل تبدیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، ظهر سه شنبه در نشست ستاد تحقق شعار سال خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت نام‌گذاری سال‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از شعارهای سال‌های گذشته بر مسائل اقتصادی متمرکز بوده و اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین راهبردهای کشور برای مقابله با تهدیدها و فشارهای اقتصادی است.

وی با بیان اینکه شعار سال امسال نباید تحت‌تأثیر شرایط جنگی کمرنگ شود، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب تلاش کنند و منتظر ابلاغ دستورالعمل‌های جدید از سوی وزارتخانه‌ها نمانند.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت ارائه ایده‌های خلاقانه از سوی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: گزارش عملکردهای معمول و انجام وظایف روزمره به‌تنهایی برای تحقق شعار سال کافی نیست؛ هر دستگاه باید با استفاده از ظرفیت کارشناسان و استادان دانشگاه، طرحی نو و عملیاتی ارائه دهد که قابلیت اجرا در استان را داشته باشد.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی خراسان جنوبی، فرآوری محصولات مزیت‌دار را یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: باید به‌جای فروش محصولات به‌صورت خام، زمینه فرآوری و افزایش ارزش افزوده آن‌ها در داخل استان فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت تولید زرشک در خراسان جنوبی افزود: استفاده از این ظرفیت می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد، از تولیدکنندگان حمایت کند و ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی را افزایش دهد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از ایده‌های نوآورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: برخی افراد ایده‌های خوبی دارند، اما برای اجرای طرح‌های خود با کمبود تسهیلات یا فضای مناسب مواجه‌اند؛ دستگاه‌های متولی باید با شناسایی این افراد، زمینه فعالیت و تجاری‌سازی ایده‌های آنان را فراهم کنند.

هاشمی، ایجاد زنجیره کامل تولید و فرآوری طلا را از دیگر ظرفیت‌های استان برشمرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا محصولات معدنی پس از استخراج، در داخل استان فرآوری و به محصولات نهایی تبدیل شوند.

وی با تأکید بر ضرورت تشکیل اتاق فکر تخصصی برای تحقق شعار سال بیان کرد: این اتاق فکر باید با حضور کارشناسان توانمند و صاحب‌نظران تشکیل شود و خروجی آن، طرح‌های مشخص و قابل اجرا باشد؛ صرف برگزاری جلسه و تنظیم صورت‌جلسه، بدون دستیابی به نتیجه عملیاتی، کافی نیست.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت‌های مرزی استان اشاره کرد و گفت: استفاده از بازار افغانستان و تقویت صادرات، نمونه‌ای از تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل است. باید از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل تجارت و افزایش صادرات استفاده کنیم و اجازه ندهیم موانع اداری، فرصت‌های اقتصادی استان را از بین ببرد.

هاشمی همچنین با اشاره به طرح‌های زیرساختی مهم استان، بر پیگیری پروژه‌های راه‌آهن، انتقال گاز، دوبانده‌سازی جاده‌ها و انتقال آب از دریای عمان تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای این طرح‌ها شد.

وی با تأکید بر لزوم حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی افزود: تجربه برخی واحدهای صنعتی نشان می‌دهد که با اصلاح مدیریت، حمایت از نیروی انسانی، افزایش ظرفیت تولید و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی می‌توان عملکرد مجموعه‌های تولیدی را بهبود بخشید.

استاندار خراسان جنوبی در پایان خواستار تشکیل اتاق فکر تخصصی و بازخوانی دقیق منویات رهبر معظم انقلاب درباره شعار سال شد و گفت: مدیران باید با تعیین اقدامات مشخص، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانشگاه‌ها و پیگیری مستمر طرح‌ها، زمینه تحقق عملی شعار سال را در استان فراهم کنند.

کد مطلب 6976852

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