به گزارش خبرنگار مهر، بابک کاوئیان ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۲۹۷ مورد تخلف اضافه‌تناژ در محورهای مواصلاتی استان بوشهر شناسایی و ثبت شده است.

وی افزود: در جریان کنترل و نظارت بر تردد ناوگان باری، ۱۹ تن اضافه‌تناژ شناسایی و ثبت شده که میزان کشفیات این تخلفات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.

کاوئیان با اشاره به اهمیت کنترل وزن وسایل نقلیه سنگین بیان کرد: مقابله با اضافه‌تناژ از اقدامات مهم در راستای ارتقای ایمنی تردد و صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای استان است.

وی ادامه داد: حمل بار بیش از ظرفیت مجاز، علاوه بر افزایش استهلاک و آسیب به روسازی راه‌ها و ابنیه فنی، می‌تواند ایمنی تردد سایر کاربران جاده‌ای را نیز به خطر بیندازد.

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر خاطرنشان کرد: شناسایی و برخورد با تخلفات اضافه‌تناژ با هدف حفظ سرمایه‌های ملی، کاهش خسارت به شبکه راه‌ها و ارتقای ایمنی سفرهای جاده‌ای با جدیت دنبال می‌شود.