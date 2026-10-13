به گزارش خبرنگار مهر، حمید بورد بعد از ظهر سه‌شنبه در بازدید از پارس جنوبی با اشاره به روند تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های پارس جنوبی اظهار کرد: بخش اصلی تعمیرات اساسی که در ماه‌های شهریور و مهر طبق برنامه انجام شد، به پایان رسیده و آمادگی برای ورود به فصل سرد سال فراهم شده است.

وی افزود: پروژه‌های بازسازی و توسعه‌ای نیز با هدف بازگرداندن ظرفیت تولید و تضمین پایداری تأمین گاز کشور با سرعت در حال اجراست.

جبران بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته گاز

سرپرست وزارت نفت با اشاره به آسیب‌دیدن شماری از پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی در جریان جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: در پی این حملات، روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت پالایش گاز کشور از مدار خارج شد که تاکنون حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن با استفاده از ظرفیت‌های خالی سایر پالایشگاه‌های گازی جبران شده است.

بورد تأکید کرد: وزارت نفت با بسیج امکانات فنی و اجرایی، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و بازگرداندن ظرفیت ازدست‌رفته به چرخه تولید را دنبال می‌کند تا تأمین گاز، به‌ویژه در روزهای سرد سال، با پایداری بیشتری انجام شود.

تأکید بر مدیریت مصرف انرژی

وی همچنین با درخواست از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی گفت: استفاده صحیح از منابع انرژی و پرهیز از مصرف غیرمنصفانه، در کنار همدلی و همکاری عمومی، به عبور از شرایط دشوار کمک می‌کند.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به پیوند نزدیک مردم جنوب کشور و استان بوشهر با صنعت نفت خاطرنشان کرد: این سفر با هدف قدردانی از تلاش کارکنان و متخصصان صنعت نفت، ابلاغ سلام رئیس‌جمهور و بررسی میدانی روند بازسازی‌ها انجام شده است.