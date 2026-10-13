موافقت وزیر نفت برای تکمیل زمین فوتبال شهدای چوار

به گزارش خبرنگار مهر،فریدون همتی ظهر سه شنبه در بازدید از زمین فوتبال چوار از موافقت وزیر نفت با پیگیری و تأمین اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های ورزشی استان خبر داد.

همتی با اشاره به اهمیت زمین فوتبال شهدای چوار به‌عنوان یادمان شهدای مظلوم این واقعه تاریخی اظهار داشت: تکمیل این مجموعه ورزشی، از جمله تکمیل جایگاه تماشاگران و اجرای چمن مصنوعی، از مطالبات مهم مردم منطقه است و باید با جدیت دنبال شود تا این زمین در شأن نام و جایگاه شهدای آن آماده بهره‌برداری شود.

وی افزود: در جریان پیگیری‌های انجام‌شده و با موافقت وزیر نفت، موضوع تأمین اعتبار برای تکمیل زمین فوتبال شهدای چوار و همچنین احداث سالن ورزشی در روستای بهمن‌آباد مورد توجه قرار گرفته است.

همتی همچنین در دیدار با مردم سربله با اشاره به ظرفیت درمانگاه سرابله برای خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان شهرستان‌های چرداول، سیروان و هلیلان، خواستار تسریع در راه‌اندازی این مرکز شد.

به گفته وی، با اجاره مکانی مناسب برای راه‌اندازی درمانگاه تخصصی سرابله موافقت شده و هم‌زمان روند ساخت درمانگاه جدید نیز با سرعت بیشتری دنبال شود.

نماینده ایلام در پایان خواستار همکاری مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان و فرمانداری چرداول برای تسریع در راه‌اندازی این مرکز و تسهیل دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی تخصصی شد.