عملکردحوزه هنری دراستفاده صنایع خلاق برای بازنمایی جنایات جنگی خوب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه بعدازظهر سه‌شنبه در بازدید از غرفه حوزه هنری اصفهان در جشنواره مانوین با اشاره به آثار و برکات فعالیت‌های حوزه هنری در عرصه صنایع خلاق، اظهار کرد: آثار و برکات فعالیت‌های حوزه هنری در حوزه صنایع خلاق را باید در دوران جنگ، به‌ویژه در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، مشاهده کرد.



وی افزود: حوزه هنری تلاش‌های قابل‌توجهی در زمینه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و صنایع خلاق انجام داده است تا بتواند با زبان هنر، جنایات رخ‌داده را به تصویر بکشد و در این زمینه، عملکرد بسیار خوبی داشته است.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بازنمایی هنری کودکان شهید گفت: کودکان عزیزمان، از جمله بچه‌های میناب که آسمانی شدند، با زبان هنر و به کمک صنایع خلاق، از سوی حوزه هنری به دنیا معرفی شدند؛ این فعالیت‌ها تنها به داخل کشور محدود نبوده و حوزه هنری اکنون نیز در نمایشگاه حضور بسیار خوبی دارد.



خسروپناه با تأکید بر ضرورت گسترش ارتباطات حوزه هنری با تشکل‌های مردمی تصریح کرد: به نظر من، حوزه هنری باید خود را بیشتر به نهادهای فعال مردمی معرفی کند؛ چراکه در شهرهای مختلف و سراسر کشور، مجموعه‌ها و تشکل‌های فرهنگی مردمی متعددی فعالیت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد برخی از آن‌ها هنوز با فعالیت‌های حوزه هنری آشنایی کافی ندارند.



وی ادامه داد: لازم است گفتمان‌سازی درباره فعالیت‌های حوزه هنری در سطح کشور تقویت شود تا مجموعه‌های فرهنگی مردمی بیشتری با ظرفیت‌ها و اقدامات این مجموعه آشنا شوند.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع خلاق خاطرنشان کرد: امروزه صنایع خلاق سنتی به‌نوعی در حال بهره‌گیری از ابزارهای نوین هستند. اگر در این زمینه سرمایه‌گذاری نکنیم، این خطر وجود دارد که حتی صنایع خلاق سنتی خود را نیز از دست بدهیم.