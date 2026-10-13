به گزارش خبرنگار مهر،تاج الدین صالحیان عصر سه شنبه در نشست با روسای دانشگاه‌ها و دستگاههای فرهنگی استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای جنگ اخیر و رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تشریح وضعیت کنونی کشور، منطقه و تحولات بین‌المللی پرداخت و بر ضرورت حفظ وحدت، همبستگی و انسجام ملی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار و امنیت کشور تأکید کرد.

وی با تبیین شرایط جاری کشور و تشریح ابعاد و پیامدهای تحولات اخیر، بر نقش و مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی و دانشگاهی در تقویت انسجام ملی، حفظ سرمایه اجتماعی و صیانت از وحدت و همبستگی عمومی تأکید کرد و خواستار پرهیز از هرگونه اظهارنظر، موضع‌گیری و رفتار تفرقه‌ آمیز در جامعه شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری با اشاره به مؤلفه‌های هویتی کشور، به‌ویژه هویت ایرانی و اسلامی و ضرورت تقویت پیوند و هم‌افزایی میان این دو بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی و صیانت از دستاوردهای جنگ اخیر تأکید کرد و گفت: بر این اساس، حفظ و ارتقا سرمایه اجتماعی مستلزم اهتمام جدی همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و دانشگاهی، تقویت روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اتخاذ رویکردهای مؤثر در جهت تحکیم پیوندهای اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی است.

تاج الدین صالحیان با اشاره به جایگاه دانشگاه‌ها و ضرورت ایفای نقش فعال دانشجویان و اساتید در مدیریت فضای اجتماعی، بر فراهم نمودن زمینه مناسب برای گفت‌وگو، تعامل سازنده و مشارکت فعال آنان در مسائل مختلف و نقش مرجعیت علمی، فکری و اجتماعی آن‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی تأکید شد.

وی همچنین، بر مسئولیت رؤسای دانشگاه‌ها در مدیریت هوشمندانه فضای دانشگاهی، تقویت نشاط و امید اجتماعی، تبیین واقع‌بینانه شرایط کشور، پیشگیری از شکل‌گیری فضای دوقطبی و تقویت روحیه همبستگی و مسئولیت‌پذیری در میان دانشگاهیان تأکید کرد.

صالحیان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تعیین‌کننده دستگاه‌های فرهنگی در جهت‌دهی به فضای عمومی جامعه و لزوم هماهنگی، تعامل و هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌های مرتبط اشاره و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و رسانه‌ای استان برای تقویت انسجام ملی، ترویج گفتمان همدلی و وحدت، مقابله با روایت‌های تفرقه‌انگیز و ارتقای آگاهی عمومی جامعه شد.

وی در پایان، خواستار اتخاذ رویکردی مسئولانه، هماهنگ و مبتنی بر اقتضائات روز جامعه، صیانت از سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی، حفظ آرامش و تحکیم وحدت ملی از سوی مدیران و متولیان فرهنگی و دانشگاهی استان و ارتقای تاب‌آوری جامعه در برابر تهدیدات احتمالی شد.