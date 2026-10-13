حسینی بوشهری: دسترسی سریع، آسان و ارزان به کتاب باید فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار با مدیرکل شرکت پست استان قم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم و شهدای شرکت ملی پست، بر ضرورت ارتقای مستمر خدمات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآورانه در مجموعه‌های اجرایی کشور تأکید کرد.



وی با اشاره به جایگاه مفهوم ایران قوی در بیانات رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: دستیابی به چنین جایگاهی مستلزم آن است که دستگاه‌های مختلف کشور با برنامه‌ریزی و تلاش مستمر، هر سال نوآوری‌ها و امکانات تازه‌ای را ایجاد کنند و سطح خدمات خود را ارتقا دهند.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه تقویت ظرفیت‌های کشور به پویایی و تحول در عملکرد دستگاه‌ها نیاز دارد، خاطرنشان کرد: نوآوری باید به‌عنوان رویکردی مستمر در مجموعه‌های خدمت‌رسان دنبال شود تا زمینه بهره‌مندی بهتر مردم از امکانات و خدمات فراهم شود.



وی با اشاره به پیشینه فعالیت‌های پستی در کشور، این مجموعه را از نهادهای مؤثر در برقراری ارتباط میان افراد و خانواده‌ها دانست و افزود: خدمات پست در دوره‌های مختلف، پیوند میان مردم را حفظ کرده و بخش مهمی از خاطرات و تجربه‌های زندگی افراد با فعالیت‌های این مجموعه گره خورده است.



امام جمعه قم با اشاره به تحول خدمات پستی در گذر زمان و تجربه‌های جدید این مجموعه، بر ظرفیت شرکت پست برای تقویت دسترسی عمومی به محصولات فرهنگی تأکید کرد و نمایشگاه مجازی کتاب را نمونه‌ای موفق از بهره‌گیری از توان شبکه گسترده پستی برشمرد.



آیت‌الله حسینی بوشهری اظهار کرد: مسئولان فرهنگی کشور باید تدابیری اتخاذ کنند تا مردم بتوانند کتاب را با سرعت بیشتر، سهولت و هزینه کمتر تهیه کنند و از این طریق زمینه دسترسی گسترده‌تر جامعه به منابع مطالعاتی فراهم شود.



وی با بیان اینکه شبکه گسترده پستی امکان ارتباط میان عرضه‌کنندگان کتاب و علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور را فراهم می‌کند، افزود: شرکت پست می‌تواند حلقه اتصال بخش‌های مختلف این فرایند باشد و کتاب را به دست مخاطبان در مناطق گوناگون برساند.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ارزیابی مثبت از تجربه برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب، آن را از نظر میزان دسترسی و گستره پوشش، موفق‌تر از نمایشگاه حضوری دانست و تصریح کرد: گستردگی شبکه پست در سراسر کشور و امکان ارسال کتاب به دست علاقه‌مندان، از عوامل مؤثر در موفقیت این شیوه برگزاری است.



وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود در شبکه پستی می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به کتاب را فراهم کند و امکان بهره‌مندی علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور از این فرصت فرهنگی را افزایش دهد.



امام جمعه قم با اشاره به گستره فعالیت‌های شرکت پست در ارتباطات داخلی و بین‌المللی، نقش این مجموعه را در انتقال مرسولات به مقاصد دوردست مهم ارزیابی کرد و گفت: شرکت پست در ارتباط جمهوری اسلامی ایران با خارج از مرزها و ارسال مرسولات به دورترین نقاط جهان، سهم قابل توجهی دارد.



وی با تأکید بر جایگاه اعتماد عمومی در فعالیت‌های پستی اظهار داشت: پست امین جامعه است و عملکرد این مجموعه باید حس امانتداری و اعتماد را در مردم تقویت کند.



آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به اهمیت صیانت از اعتماد مردم، نقش امانتداری را از ویژگی‌های مهم خدمات پستی دانست و بر جایگاه این مجموعه در ارتباطات و تبادل مرسولات تأکید کرد.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان با تبریک هفته پست، از نوآوری‌های شرکت ملی پست یاد کرد و ابراز امیدواری کرد: روند توسعه و گسترش نوآوری‌ها در این مجموعه با شتاب بیشتری ادامه یابد و زمینه ارتقای روزافزون خدمات پستی فراهم شود.