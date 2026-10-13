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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

ارتش: یک فروند نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز دچار حریق شد

ارتش: یک فروند نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز دچار حریق شد

نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: یک فروند نفتکش متخلف در حال عبور از محدوده شرق تنگه هرمز که ساعاتی پیش، دچار آسیب و حریق شده بود، توسط تیم های رصد نیروی دریایی ارتش، شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز یک فروند نفتکش متخلف که با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی و تلاش برای عبور از منطقه ممنوعه در حال عبور از محدوده شرق تنگه هرمز دچار آسیب و حریق شده بود، توسط تیم‌های رصد نیروی دریایی ارتش شناسایی شد.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، با آرایش جدید و استقرار یگان‌های عملیاتی در شرق تنگه هرمز و محدوده دریای عربی و دریای عمان، با اشراف کامل، تمامی فعالیت‌های دشمن و عبور و مرور شناورها را تحت رصد دائمی و لحظه‌ای خود داشته و توصیه می‌کند تمامی شناورها با رعایت قوانین بین‌المللی از خاموش کردن تجهیزات الکترونیکی خود اکیدا خودداری و برای طی مسیر، با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هماهنگی‌های لازم را برای عبور ایمن به عمل آورند.

کد مطلب 6976967
زهرا علیدادی

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