به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شه‌بخش گفت: در پی تماس اضطراری خانواده یک نوزاد یک‌ماهه با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، گزارشی مبنی بر بروز اختلال شدید تنفسی و کبودی نوزاد دریافت شد که بلافاصله در دستور کار کارشناسان تریاژ تلفنی قرار گرفت.

معاون اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: خانم ساره سادات موسوی کارشناس ارتباطات اورژانس ضمن حفظ آرامش و انجام ارزیابی اولیه، همزمان با ثبت دقیق نشانی و اعزام فوری نزدیک‌ترین آمبولانس به محل، آموزش‌های لازم برای انجام اقدامات اولیه نجات‌بخش را به همراهان نوزاد ارائه کرد.

وی بیان کرد: با اجرای صحیح راهنمایی‌های ارائه‌شده، وضعیت تنفسی نوزاد به تدریج بهبود یافت، علائم حیاتی وی بازگشت و تا زمان رسیدن تیم عملیاتی اورژانس، شرایط بیمار پایدار شد.