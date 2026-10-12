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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

استاندار کرمان: صیانت از موسیقی نواحی، پاسداشت هویت ملی است

استاندار کرمان: صیانت از موسیقی نواحی، پاسداشت هویت ملی است

کرمان- استاندارکرمان گفت: موسیقی نواحی بخشی از حافظه تاریخی، فرهنگ شفاهی، آیین‌ها، زبان‌ها و شیوه زیست مردم مناطق مختلف کشور است وصیانت از آن پاسداشت بخشی از هویت فرهنگی ایران محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری و آیین رونمایی از پوستر جشنواره موسیقی نواحی ایران که در تهران برگزار شد گفت: موسیقی نواحی بخشی از حافظه تاریخی، فرهنگ شفاهی، آیین‌ها، زبان‌ها و شیوه زیست مردم مناطق مختلف کشور است و صیانت از آن، در واقع پاسداشت بخشی از هویت فرهنگی ایران محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت ویژه کرمان برای میزبانی این رویداد ملی افزود: تنوع قومی، فرهنگی و جغرافیایی استان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، کرمان را به یک «ایران کوچک» تبدیل کرده است و موسیقی محلی و نواحی استان نیز بازتابی از همین تنوع و غنای فرهنگی است.

استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت ماندگارسازی دستاوردهای جشنواره گفت: نگاه ما این است که جشنواره موسیقی نواحی نباید صرفاً به چند روز اجرای موسیقی محدود شود، بلکه باید به یک جریان فرهنگی ماندگار برای شناسایی، ثبت، معرفی و انتقال میراث ارزشمند موسیقی نواحی به نسل جدید تبدیل شود.

پیوند موسیقی نواحی با گردشگری فرهنگی کرمان

طالبی، همچنین بر استفاده از ظرفیت جشنواره برای معرفی جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی استان تأکید کرد و گفت: حضور هنرمندان و گروه‌هایی از نقاط مختلف ایران در کرمان، فرصت ارزشمندی برای معرفی میراث جهانی، کویر، روستاهای گردشگری، صنایع‌دستی، خوراک و دیگر جلوه‌های فرهنگی استان است.

وی «عدالت فرهنگی» را یکی دیگر از رویکردهای مورد تأکید در برگزاری جشنواره دانست و افزود: فرهنگ و هنر نباید محدود به مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ باشد. بخشی از برنامه‌های جشنواره می‌تواند در شهرستان‌ها و مناطقی که دارای پیشینه و ظرفیت موسیقایی هستند برگزار شود تا مردم محلی نیز خود را صاحبان واقعی این رویداد بدانند.

استاندار کرمان: صیانت از موسیقی نواحی، پاسداشت هویت ملی است

رسانه‌ها، قصه آدم‌ها و سازهای موسیقی نواحی را روایت کنند

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانه‌ها در معرفی این رویداد گفت: پوشش رسانه‌ای جشنواره نباید صرفاً به اخبار افتتاحیه و اختتامیه محدود شود؛ روایت آدم‌ها، هنرمندان، سازها، قصه‌ها، آیین‌ها و فرهنگ‌هایی که پشت موسیقی نواحی قرار دارند، می‌تواند جذاب‌ترین و ماندگارترین بخش روایت رسانه‌ای جشنواره باشد.

طالبی، ابراز امیدواری کرد: برگزاری این دوره از جشنواره در کرمان، علاوه بر پاسداشت موسیقی اقوام و نواحی مختلف ایران، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان و تقویت جایگاه کرمان در میزبانی رویدادهای ملی فرهنگی و هنری باشد.

در این نشست همچنین شهباز حسن‌پور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، از رویکرد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار کرمان در توجه به ظرفیت‌های فرهنگی استان و برگزاری رویدادهای ملی در کرمان قدردانی کرد.

جشنواره موسیقی نواحی ایران از ۹ تا ۱۴ آذرماه با حضور هنرمندان و گروه‌های موسیقی از مناطق مختلف کشور در استان کرمان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6975662

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