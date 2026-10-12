استاندار کرمان: صیانت از موسیقی نواحی، پاسداشت هویت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری و آیین رونمایی از پوستر جشنواره موسیقی نواحی ایران که در تهران برگزار شد گفت: موسیقی نواحی بخشی از حافظه تاریخی، فرهنگ شفاهی، آیین‌ها، زبان‌ها و شیوه زیست مردم مناطق مختلف کشور است و صیانت از آن، در واقع پاسداشت بخشی از هویت فرهنگی ایران محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت ویژه کرمان برای میزبانی این رویداد ملی افزود: تنوع قومی، فرهنگی و جغرافیایی استان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، کرمان را به یک «ایران کوچک» تبدیل کرده است و موسیقی محلی و نواحی استان نیز بازتابی از همین تنوع و غنای فرهنگی است.

استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت ماندگارسازی دستاوردهای جشنواره گفت: نگاه ما این است که جشنواره موسیقی نواحی نباید صرفاً به چند روز اجرای موسیقی محدود شود، بلکه باید به یک جریان فرهنگی ماندگار برای شناسایی، ثبت، معرفی و انتقال میراث ارزشمند موسیقی نواحی به نسل جدید تبدیل شود.

پیوند موسیقی نواحی با گردشگری فرهنگی کرمان

طالبی، همچنین بر استفاده از ظرفیت جشنواره برای معرفی جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی استان تأکید کرد و گفت: حضور هنرمندان و گروه‌هایی از نقاط مختلف ایران در کرمان، فرصت ارزشمندی برای معرفی میراث جهانی، کویر، روستاهای گردشگری، صنایع‌دستی، خوراک و دیگر جلوه‌های فرهنگی استان است.

وی «عدالت فرهنگی» را یکی دیگر از رویکردهای مورد تأکید در برگزاری جشنواره دانست و افزود: فرهنگ و هنر نباید محدود به مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ باشد. بخشی از برنامه‌های جشنواره می‌تواند در شهرستان‌ها و مناطقی که دارای پیشینه و ظرفیت موسیقایی هستند برگزار شود تا مردم محلی نیز خود را صاحبان واقعی این رویداد بدانند.

رسانه‌ها، قصه آدم‌ها و سازهای موسیقی نواحی را روایت کنند

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانه‌ها در معرفی این رویداد گفت: پوشش رسانه‌ای جشنواره نباید صرفاً به اخبار افتتاحیه و اختتامیه محدود شود؛ روایت آدم‌ها، هنرمندان، سازها، قصه‌ها، آیین‌ها و فرهنگ‌هایی که پشت موسیقی نواحی قرار دارند، می‌تواند جذاب‌ترین و ماندگارترین بخش روایت رسانه‌ای جشنواره باشد.

طالبی، ابراز امیدواری کرد: برگزاری این دوره از جشنواره در کرمان، علاوه بر پاسداشت موسیقی اقوام و نواحی مختلف ایران، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان و تقویت جایگاه کرمان در میزبانی رویدادهای ملی فرهنگی و هنری باشد.

در این نشست همچنین شهباز حسن‌پور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، از رویکرد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار کرمان در توجه به ظرفیت‌های فرهنگی استان و برگزاری رویدادهای ملی در کرمان قدردانی کرد.

جشنواره موسیقی نواحی ایران از ۹ تا ۱۴ آذرماه با حضور هنرمندان و گروه‌های موسیقی از مناطق مختلف کشور در استان کرمان برگزار می‌شود.