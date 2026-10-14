ورود مجلس به پرونده منابع صندوق بیماران خاص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح جلسه وبیناری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در این جلسه موضوع اصلاح سازوکار تخصیص و مدیریت منابع صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج به‌صورت جدی پیگیری شد.

وی افزود: در همین راستا، گزارش دیوان محاسبات کشور درباره نحوه تخصیص و انتقال اعتبارات این صندوق بررسی شد که بر اساس آن، با وجود پیش‌بینی ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای صندوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ایراداتی از جمله استفاده نشدن کامل از ظرفیت‌های درآمدی پیش‌بینی‌شده، ابلاغ بخشی از اعتبارات به سازمان تامین اجتماعی و انتقال منابع صندوق ذیل اعتبارات پرداختی به سازمان بیمه سلامت ایران بدون ایجاد حساب مستقل شناسایی شده است.

اسحاقی تصریح کرد: با توجه به عدم رعایت اقدامات قانونی در انتقال منابع صندوق، مقرر شد موضوع برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: همچنین مقرر شد دیوان محاسبات کشور با تاکید بر ضرورت استقلال منابع صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج از اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران، پیگیری‌های خود را تا اصلاح سازوکار تخصیص و انتقال اعتبارات و اطمینان از اختصاص منابع به اهداف قانون حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج ادامه دهد.