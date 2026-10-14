تأکید بر تضمین کیفیت بنزین در تمام زنجیره تولید تا توزیع

به گزارش خبرنگار مهر ، دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران، در برنامه سکه صبح با تأکید بر ضرورت تضمین کیفیت سوخت در تمام مراحل تولید و توزیع، گفت: افزایش حجم تولید و مصرف بنزین، بدون توجه به فناوری‌های روز پالایشگاهی و کنترل مستمر کیفیت، نمی‌تواند به تأمین سوخت استاندارد منجر شود.

امیر حیدری، با اشاره به اهمیت کیفیت بنزین و تأثیر آن بر عملکرد خودروها، میزان مصرف سوخت و آلودگی هوا اظهار کرد: استاندارد صرفاً یک علامت یا نوشته روی کالا نیست، بلکه به معنای برخورداری محصول از ویژگی‌های مشخص و قابل‌کنترل است؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کننده برای اطمینان از کیفیت محصول، ناچار به حدس زدن نباشد.

وی با بیان اینکه کیفیت بنزین تنها به میزان تولید محدود نمی‌شود، افزود: دستیابی به سوخت باکیفیت، مستلزم به‌روزرسانی فناوری پالایشگاه‌ها، نگهداری مناسب تجهیزات، کنترل کیفیت مواد اولیه و فرآیند تولید و همچنین تداوم نظارت در مرحله توزیع است.

دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران درباره موضوع اکتان بنزین و عرضه مکمل‌های افزایش‌دهنده اکتان نیز تأکید کرد: کیفیت سوخت باید به‌صورت مستمر پایش شود و نتایج این پایش تا حد امکان شفاف و قابل‌فهم در اختیار مردم قرار گیرد. مصرف‌کننده نباید برای اطمینان از کیفیت بنزین، ناچار به خرید مکمل‌های افزایش‌دهنده اکتان باشد؛ بلکه این وظیفه نظام تولید، استانداردگذاری و نظارت است که سوخت متناسب با الزامات فنی را تأمین کند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در تأمین بنزین استاندارد در کشور تصریح کرد: کیفیت بنزین باید از مبدأ تولید تا رسیدن به جایگاه عرضه تضمین شود و نباید مسئولیت جبران کاستی‌های احتمالی کیفیت بر دوش مصرف‌کننده قرار گیرد.

این کارشناس حوزه کیفیت همچنین با اشاره به حجم بالای مصرف بنزین و محدودیت‌های فناوری در برخی بخش‌های پالایشی کشور خاطرنشان کرد: افزایش تولید به‌تنهایی تضمین‌کننده کیفیت نیست و برای دستیابی به سوخت مطلوب، باید توسعه فناوری‌های روز و کنترل کیفیت در سراسر زنجیره تأمین مورد توجه قرار گیرد.