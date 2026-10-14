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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۸

تأکید بر تضمین کیفیت بنزین در تمام زنجیره تولید تا توزیع

تأکید بر تضمین کیفیت بنزین در تمام زنجیره تولید تا توزیع

کیفیت بنزین باید از مبدأ تا جایگاه عرضه تضمین شود و نباید مسئولیت جبران کاستی‌ها بر دوش مصرف‌کننده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر ، دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران، در برنامه سکه صبح با تأکید بر ضرورت تضمین کیفیت سوخت در تمام مراحل تولید و توزیع، گفت: افزایش حجم تولید و مصرف بنزین، بدون توجه به فناوری‌های روز پالایشگاهی و کنترل مستمر کیفیت، نمی‌تواند به تأمین سوخت استاندارد منجر شود.

امیر حیدری، با اشاره به اهمیت کیفیت بنزین و تأثیر آن بر عملکرد خودروها، میزان مصرف سوخت و آلودگی هوا اظهار کرد: استاندارد صرفاً یک علامت یا نوشته روی کالا نیست، بلکه به معنای برخورداری محصول از ویژگی‌های مشخص و قابل‌کنترل است؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کننده برای اطمینان از کیفیت محصول، ناچار به حدس زدن نباشد.

وی با بیان اینکه کیفیت بنزین تنها به میزان تولید محدود نمی‌شود، افزود: دستیابی به سوخت باکیفیت، مستلزم به‌روزرسانی فناوری پالایشگاه‌ها، نگهداری مناسب تجهیزات، کنترل کیفیت مواد اولیه و فرآیند تولید و همچنین تداوم نظارت در مرحله توزیع است.

دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران درباره موضوع اکتان بنزین و عرضه مکمل‌های افزایش‌دهنده اکتان نیز تأکید کرد: کیفیت سوخت باید به‌صورت مستمر پایش شود و نتایج این پایش تا حد امکان شفاف و قابل‌فهم در اختیار مردم قرار گیرد. مصرف‌کننده نباید برای اطمینان از کیفیت بنزین، ناچار به خرید مکمل‌های افزایش‌دهنده اکتان باشد؛ بلکه این وظیفه نظام تولید، استانداردگذاری و نظارت است که سوخت متناسب با الزامات فنی را تأمین کند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در تأمین بنزین استاندارد در کشور تصریح کرد: کیفیت بنزین باید از مبدأ تولید تا رسیدن به جایگاه عرضه تضمین شود و نباید مسئولیت جبران کاستی‌های احتمالی کیفیت بر دوش مصرف‌کننده قرار گیرد.

این کارشناس حوزه کیفیت همچنین با اشاره به حجم بالای مصرف بنزین و محدودیت‌های فناوری در برخی بخش‌های پالایشی کشور خاطرنشان کرد: افزایش تولید به‌تنهایی تضمین‌کننده کیفیت نیست و برای دستیابی به سوخت مطلوب، باید توسعه فناوری‌های روز و کنترل کیفیت در سراسر زنجیره تأمین مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6977397
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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