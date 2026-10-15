قیمت جهانی طلا امروز ۲۳ مهر؛ اونس طلا به ۴۱۴۶ دلار و ۷۴ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا امروز (پنجشنبه، ۲۳ مهر) برای تحویل فوری، با یک درصد افزایش، به ۴۱۴۶ دلار ۷۴ سنت رسید. این فلز گرانبها در معاملات روز چهارشنبه به پایین‌ترین سطح خود از هفتم اکتبر عقب نشینی کرده بود.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز با ۱.۵ درصد افزایش، ۴۱۶۷ دلار و ۳۰ سنت معامله شد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۷ درصد افزایش، به ۵۶ دلار و یک سنت رسید.

قیمت هر اونس پلاتین با یک درصد افزایش، به ۱۶۰۸ دلار و ۲۰ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۱.۳ درصد افزایش، به ۱۱۰۸ دلار و ۱۴ سنت معامله شد.