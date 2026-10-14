۱۹ سارق و ۵ قاچاقچی در اصفهان به دام افتادند

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه مقابله مؤثر با جرائم، نیازمند شناخت دقیق کانون‌های وقوع جرم، تحلیل مستمر اطلاعات و به‌کارگیری هدفمند ظرفیت‌های انتظامی است، اظهار کرد: این رویکرد راهبردی، همان اصلی است که یگان امداد شهرستان اصفهان در اجرای طرح‌های قاطع مقابله با سرقت و پاکسازی تفرجگاه‌ها با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: مأموران جان‌برکف یگان امداد در جریان چند عملیات جداگانه، ضربتی و هدفمند، موفق شدند پنج دستگاه موتورسیکلت مسروقه، یک دستگاه خودروی مسروقه، ۹ دستگاه تلفن همراه سرقتی، ۳۳ گرم انواع مواد مخدر، پنج قبضه سلاح سرد و ۸۰ ورق متادون را کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: در جریان این عملیات‌های اقتدارآفرین، همچنین ۴۴ دستگاه موتورسیکلت و چهار دستگاه خودرو به دلیل ارتباط با تخلفات قطعی شناسایی‌شده توقیف شدند؛ علاوه بر این، ۱۹ نفر سارق حرفه‌ای و پنج نفر خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند که پس از تکمیل پرونده و انجام مراحل قانونی، برای سیر مراحل رسیدگی به مراجع قضایی معرفی گشتند.

سرهنگ نیکبخت با تأکید بر نقش کلیدی برنامه‌ریزی اطلاعات‌محور در ارتقای اثربخشی مأموریت‌های انتظامی تصریح کرد: حضور مقتدرانه پلیس در سطح شهر باید کاملاً متناسب با شرایط هر منطقه، الگوهای وقوع جرم و نیازهای امنیتی شهروندان باشد. بر همین اساس، رصد مستمر نقاط جرم‌خیز، اجرای گشت‌های هدفمند و تمرکز بر محل‌های مستعد وقوع جرم، با هدف محدود کردن کامل فرصت فعالیت مجرمان و افزایش عینی ضریب امنیت عمومی در دستور کار مداوم قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: مقابله ریشه‌ای با پدیده شوم سرقت و توزیع مواد مخدر، در کنار برخورد قاطع و قانونی با متخلفان، نیازمند اقدامات مستمر پیشگیرانه و تعامل و همکاری هوشمندانه مردم با پلیس است؛ چرا که شناسایی و کشف سریع اموال مسروقه نقش مؤثری در صیانت از دارایی‌های شهروندان و تقویت احساس امنیت در جامعه ایفا می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در پایان این گفت‌وگو از شهروندان قانون‌مدار اصفهانی خواست ضمن رعایت دقیق توصیه‌های ایمنی و انتظامی و مراقبت هوشیارانه از اموال خود، هرگونه تحرک مشکوک، اطلاعات مرتبط با سرقت یا فعالیت سوداگران مرگ و خرده‌فروشان مواد مخدر را در کوتاه‌ترین زمان از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.