به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بیست‌ودومین سفر استانی دولت به آذربایجان شرقی، صبح چهارشنبه چهار تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنایع غذایی، فولاد و فرآورده‌های کشاورزی با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، و جمعی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه‌ها اجرای چهار طرح صنعتی و تولیدی را در شهرستان‌های سراب، مرند و بستان‌آباد و منطقه آزاد ارس دنبال می‌کنند و مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای آن‌ها بیش از ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال‌زایی برای ۲ هزار و ۶۷۵ نفر را فراهم خواهد کرد.

نخستین تفاهم‌نامه به احداث پالایشگاه اختصاص دارد که با سرمایه‌گذاری ۵ هزار میلیارد تومان در منطقه ارس اجرا می‌شود و برای ۳۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

این مجموعه با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن، انواع نشاسته، گلوکز، گلوتن و سایر مشتقات حاصل از آرد را تولید خواهد کرد.

طرح تولید ورق‌های فولادی، بزرگ‌ترین پروژه از نظر حجم سرمایه‌گذاری در میان تفاهم‌نامه‌های امضاشده است که با اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومان در شهرستان سراب اجرا می‌شود.

ظرفیت تولید سالانه این طرح یک میلیون تن ورق فولادی و اسلب اعلام شده و برای اجرای آن اشتغال‌زایی ۲ هزار نفر پیش‌بینی شده است.

سومین تفاهم‌نامه به احداث کارخانه تولید خوراک دام و طیور در شهرستان مرند اختصاص دارد. سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و قرار است ۷۵ نفر به‌صورت مستقیم در این مجموعه مشغول به کار شوند.

چهارمین تفاهم‌نامه نیز برای اجرای طرح تولید پکتین در شهرستان بستان‌آباد به امضا رسید. این پروژه با سرمایه‌گذاری ۵ هزار میلیارد تومان اجرا می‌شود و زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، ظرفیت تولید سالانه این واحد صنعتی ۸۰۰ تن پکتین و یک‌هزار و ۵۰۰ تن فیبر غذایی خواهد بود.

اجرای این طرح‌ها با هدف توسعه ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی آذربایجان شرقی، افزایش فرصت‌های شغلی و تقویت تولید داخلی دنبال می‌شود و بخش‌هایی از جمله صنعت فولاد، صنایع غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی را دربرمی‌گیرد.