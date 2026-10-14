ثبات دمایی و آسمان پایدار در همدان

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی اظهار کرد: وضعیت جوی استان از امروز تا اواخر هفته آینده عمدتا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش موقت ابر و وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعاتی از بعدازظهر روز یکشنبه ضمن افزایش ابر احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در ارتفاعات و مناطق شمالی استان دور از انتظار نخواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به نوسانات دمایی استان بیان کرد: از نظر دمایی فعلا ثبات نسبی در استان حاکم است و تغییرات محسوسی تا اواسط هفته آینده رخ نخواهد داد.

زاهدی در تشریح جزئیات دماهای ثبت‌شده در استان همدان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: روز گذشته بیشینه دمای استان با ۲۸ درجه سانتی‌گراد از شهرستان‌های اسدآباد و قهاوند گزارش شد و صبح امروز کمترین دمای ثبت‌شده با ۸ درجه سانتی‌گراد مربوط به شهرستان رزن بود.

وی خاطرنشان کرد: دمای هوا در شهر همدان نیز در گرم‌ترین ساعت به ۲۷ درجه و در خنک‌ترین ساعت به ۱۱ درجه سانتی‌گراد رسید.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان در پایان یادآور شد: براساس بررسی الگوهای هواشناسی اواخر هفته آینده سامانه‌ای بارشی استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و شاهد بارش‌هایی در سطح استان خواهیم بود.