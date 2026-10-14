حمایت از ورزشکاران نباید در حد وعده بماند

علی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چالش‌های پیش روی ورزشکاران چهارمحال و بختیاری برای حضور در ترکیب تیم‌های ملی و کاروان‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی ورزش استان، کمبود زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی و نبود حمایت کافی از ورزشکاران است؛ شرایطی که باعث می‌شود استعدادهای ورزشی برای رسیدن به جایگاه واقعی خود با دشواری‌های فراوانی مواجه شوند.



وی با بیان اینکه وضعیت سرانه فضاهای ورزشی در استان نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است، افزود: وقتی امکانات اولیه برای فعالیت ورزشی به اندازه کافی وجود ندارد، نمی‌توان انتظار داشت ورزشکاران بدون مشکل مسیر پیشرفت را طی کنند. در چنین شرایطی، ورزشکاران برای دستیابی به موفقیت باید تلاش و هزینه بیشتری نسبت به همتایان خود در استان‌های برخوردارتر صرف کنند.



این بسکتبالیست چهارمحال و بختیاری با انتقاد از کم‌توجهی به جایگاه ورزشکاران در استان تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، ورزشکاران از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردارند و به‌عنوان الگوهای جامعه شناخته می‌شوند، اما در استان ما شرایط به‌گونه‌ای است که ورزشکاران، حتی پس از سال‌ها تلاش و کسب موفقیت، از حمایت‌های متناسب با جایگاه خود برخوردار نیستند.



جمشیدی ادامه داد: گاهی ورزشکاری از استان برای رسیدن به سطح حرفه‌ای ناچار می‌شود در شهرهای دیگر تمرین کند، از امکانات آن مناطق بهره ببرد و با تلاش فراوان به تیم ملی برسد؛ در حالی که می‌توانست همین مسیر را در استان خود طی کند، اگر امکانات و حمایت‌های لازم در اختیارش قرار می‌گرفت.



وی با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت معیشتی و انگیزه ورزشکاران گفت: شرایط اقتصادی موجود، فعالیت حرفه‌ای را برای بسیاری از ورزشکاران دشوار کرده است. وقتی ورزشکار برای سال‌ها تلاش می‌کند اما حمایت و پاداش متناسبی دریافت نمی‌کند، طبیعی است که با مشکلات بیشتری روبه‌رو شود. این مسئله می‌تواند انگیزه ورزشکاران جوان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

هزینه‌های سنگین تمرین؛ مانعی جدی برای بسکتبالیست‌ها

این ورزشکار استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشکلات دسترسی به سالن‌های ورزشی عنوان کرد: حتی برای تمرین روزانه نیز گاهی مشکلات جدی وجود دارد. ورزشکاری که می‌خواهد به‌صورت حرفه‌ای فعالیت کند، باید به سالن مناسب دسترسی داشته باشد، اما در برخی موارد استفاده از سالن مستلزم پرداخت هزینه‌های قابل توجه است.

وی افزود: برای نمونه، اگر یک ورزشکار بخواهد یک ساعت تا یک ساعت و نیم در سالن تمرین کند، ممکن است با هزینه‌ای در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مواجه شود؛ مبلغی که تأمین آن برای بسیاری از ورزشکاران آسان نیست. وقتی ورزشکار برای انجام تمرینات پایه با چنین موانعی روبه‌رو باشد، مسیر آماده‌سازی برای مسابقات ملی و آسیایی نیز دشوارتر خواهد شد.

جمشیدی با انتقاد از نبود حمایت مؤثر از سوی برخی نهادهای مسئول گفت: انتظار این است که متولیان ورزش استان، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها و تأمین امکانات تمرینی، نقش حمایتی پررنگ‌تری داشته باشند. نمی‌توان از ورزشکار انتظار داشت در سطح ملی و بین‌المللی رقابت کند، اما برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای ورزشی خود با مشکل مواجه باشد.

ضرورت حمایت از استعدادهای بومی برای حضور در رقابت‌های آسیایی

وی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر ورزشکاران چهارمحال و بختیاری در بازی‌های آسیایی آینده را فراهم کند، گفت: پیش از هر چیز باید امکانات اولیه ورزش در استان تقویت شود. دسترسی به سالن‌های استاندارد، فراهم کردن شرایط مناسب تمرین، حمایت مالی از ورزشکاران مستعد و توجه به نیازهای مربیان از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر پیشرفت را هموارتر کند.

این بسکتبالیست با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزشکاران نخبه بیان کرد: ورزشکاری که استعداد و توانایی حضور در سطح ملی را دارد، نباید برای ادامه فعالیت حرفه‌ای مجبور شود استان خود را ترک کند. اگر شرایط لازم در چهارمحال و بختیاری فراهم شود، بسیاری از این استعدادها می‌توانند در همین استان رشد کنند و با نام استان خود در رقابت‌های ملی و بین‌المللی حاضر شوند.

جمشیدی همچنین بر اهمیت جذب حامیان مالی تأکید کرد و افزود: بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه ورزش داشته باشد، اما برای تحقق این موضوع باید بستر مناسبی فراهم شود. زمانی که یک مجموعه یا حامی مالی برای کمک به ورزش وارد میدان می‌شود، انتظار دارد سازوکار مشخص و حمایتی برای همکاری وجود داشته باشد.

وی با اشاره به تجربه خود از تلاش برای جذب حامی مالی در ورزش استان گفت: در یکی از جلسات مربوط به جذب اسپانسر، این موضوع مطرح شد که چرا برای استفاده از سالن ورزشی از ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی هزینه دریافت می‌شود، در حالی که همان مجموعه‌ها برای توسعه ورزش به حمایت مالی نیاز دارند. چنین شرایطی می‌تواند روند مشارکت حامیان مالی را با مشکل مواجه کند.

این ورزشکار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت ورزش استان خاطرنشان کرد: توسعه ورزش تنها با مکاتبات اداری و تصمیم‌گیری‌های مقطعی محقق نمی‌شود. ورزشکاران به حمایت عملی، برنامه‌ریزی بلندمدت و امکانات پایدار نیاز دارند و مسئولان باید شرایطی فراهم کنند که استعدادهای ورزشی بتوانند بدون دغدغه‌های اولیه، بر تمرین و پیشرفت خود تمرکز کنند.

وی افزود: اگر قرار است در دوره‌های آینده بازی‌های آسیایی، سهم استان چهارمحال و بختیاری در کاروان ورزشی ایران افزایش پیدا کند، باید از همین امروز برای شناسایی استعدادها، حمایت از ورزشکاران مستعد و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام شود. نمی‌توان در آستانه مسابقات به فکر آماده‌سازی ورزشکاران افتاد؛ این مسیر به برنامه‌ریزی مستمر و حمایت در طول سال‌های فعالیت ورزشی نیاز دارد.

جمشیدی در پایان با اشاره به دشواری مسیر رسیدن ورزشکاران استان به رقابت‌های سطح بالا گفت: ورزشکاران چهارمحال و بختیاری از استعداد و انگیزه لازم برخوردارند، اما برای رسیدن به جایگاهی که شایسته آن هستند، به حمایت جدی‌تری نیاز دارند. اگر امکانات، شرایط تمرینی و حمایت‌های مالی و مدیریتی بهبود پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که ورزشکاران بیشتری از این استان به تیم‌های ملی راه پیدا کنند و در رویدادهای مهمی مانند بازی‌های آسیایی حضور داشته باشند.



