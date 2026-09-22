کشف و ضبط چهار تن خمیر مرغ و مرغ تاریخ گذشته در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز سه‌شنبه گفت: چهار تن فرآورده دامی غیرقابل مصرف در جریان بازدید مشترک از یک واحد قطعه‌بندی و بسته‌بندی مرغ در یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی کشف و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی اظهار کرد:در این بازدید مشترک علاوه بر کشف و ضبط مقدار قابل توجهی فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف انسانی مواردی از عدم رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی نیز در واحد مذکور مشاهده و مستندسازی شد.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان‌شرقی گفت:با توجه به موارد تخلف مشاهده شده در راستای صیانت از سلامت و امنیت غذایی شهروندان، فعالیت واحد مذکور تا اطلاع ثانوی متوقف و فرآورده‌های غیرقابل مصرف انسانی شناسایی شده نیز تحت نظارت دامپزشکی ضبط شد.

حامی ادامه داد: اقدامات قانونی لازم در خصوص این واحد قطعه بندی و بسته بندی مرغ انجام و پرونده مربوطه برای رسیدگی و صدور جریمه در چارچوب مقررات به اداره‌ کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.