بازار شیشه اتومبیل با نوسانات ارزی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بازار شیشه اتومبیل یکی از بخش های مهم در صنعت خودرو محسوب می شود.تغییرات و نوسانات ارزی به طور مستقیم بر روی قطعات و ادوات شیشه اتومبیل تاثیر گذار است. به همین دلیل پیدا کردن یک مرکز شیشه اتومبیل معتبر بسیار اهمیت دارد. تامین شیشه های متفاوت ( داخلی وارداتی ) در این بازار(نوسانات ارزی ) برای تمامی شیشه اتومبیلی ها امکان پذیر نیست. ریسک خرید شیشه با قیمت بالا و توانایی پایین شهروندان برای خرید بسیار کاهش یافته است.

به عنوان مثال قیمت شیشه جلو تویوتا کمری در سال ۲۰۰۷ ، ۲۱۴ ،۲۰۱۷ و ۲۰۲۵ کاملا متفاوت است ، این مورد فقط به سال خودرو ختم نمیشود. شیشه جلو کمری ۲۰۰۷ اصلی با نمونه اروپا چینی و تولید داخلی تفاوت دارد این چرخه مجدد برای نمونه ی اروپایی شرکت لوکاست انگلیس و فوآیو نیز متفاوت است.

حالا تصور کنید قیمت پایه و ارزان ترین مدل نمونه اروپایی در حال حاضر حدود ۷۵ میلیون تومان است وقتی شخصی می تواند نمونه ی تولید داخلی را با قیمت تنها ۱۲ میلیون تومان تهیه و نصب کند مسلما آن هزینه ی بالا را پرداخت نمی کند.

جالب توجه است که تفاوت قیمت ها به اندازه تفاوت کیفیت نیست، شیشه جلو تولیدات داخلی نیز دارای کیفیت های مشابه اصلی و درجه ۲ ، ۳ دارند که شما با نصب شیشه درجه ۱ تولید داخلی می تواند شیشه ای با کیفیت را تجربه کنید.

امروزه تعداد درخواست شیشه خودرو های چینی بسیار زیاد شده است تعویض شیشه جلو جک s۵ بیشترین درخواست را در بین رقبا به خود اختصاص داده است.این خودرو نیز دارای سه مدل شیشه با سه کد فنی است ۱. شیشه جلو s۵ oem مدیران خودرو ۲. شیشه جلو جک اس فایو چری چین ۳. شیشه جلو جک اس فایو ونوس

البته در بین تولیدات داخلی امید و آسیا نیز این شیشه را تولید کردند اما بهترین نمونه همین سه گزینه که توضیح داده شده است.

وضعیت بازار شیشه اتومبیل و عوامل مؤثر بر قیمت

قیمت شیشه خودرو تنها به هزینه تولید آن وابسته نیست. نوع خودرو، کشور سازنده شیشه، شرایط واردات، موجودی انبار و هزینه‌های توزیع نیز می‌توانند در قیمت نهایی تأثیر داشته باشند. این موضوع به‌ویژه درباره خودروهای وارداتی و مدل‌هایی که شیشه اختصاصی دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در دوره‌هایی که بازار با نوسان قیمت یا دشواری در تأمین برخی قطعات روبه‌رو می‌شود، بهتر است خریداران پیش از تصمیم‌گیری، موجودی و قیمت روز شیشه موردنظر را از فروشنده پیگیری کنند. همچنین مقایسه قیمت‌ها باید بر اساس مشخصات یکسان انجام شود؛ زیرا دو شیشه که برای یک مدل خودرو معرفی می‌شوند، ممکن است از نظر تجهیزات، کد فنی یا کیفیت ساخت با یکدیگر تفاوت داشته باشند.

قیمت شیشه اتومبیل به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت شیشه اتومبیل به عوامل مختلفی مانند مدل و سال تولید خودرو، برند سازنده شیشه، کشور تولیدکننده، کیفیت قطعه و هزینه نصب بستگی دارد.

یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت، تفاوت میان شیشه‌های اصلی، اروپایی و چینی است. علاوه بر این، برخی شیشه‌ها به دلیل داشتن محل نصب سنسور نور و باران، دوربین، هدآپ دیسپلی یا سایر تجهیزات خودرو، مشخصات فنی متفاوتی دارند که می‌تواند بر قیمت آن‌ها تأثیر بگذارد.

شرایط تأمین قطعات، موجودی بازار و هزینه‌های حمل‌ونقل نیز ممکن است باعث تغییر قیمت شیشه اتومبیل شود. به همین دلیل، برای اطلاع از قیمت دقیق، بهتر است مدل و سال تولید خودرو و مشخصات شیشه موردنیاز بررسی شود. همچنین هنگام استعلام قیمت از یک مرکز شیشه اتومبیل در تهران، لازم است مشخص شود هزینه اعلام‌شده فقط مربوط به شیشه است یا نصب و سایر خدمات را نیز شامل می‌شود.

قیمت شیشه جلو تویوتا کمری؛ چرا نمونه‌های مختلف اختلاف قیمت دارند؟

تویوتا کمری در نسل‌ها و مدل‌های مختلف عرضه شده است و برای انتخاب شیشه جلو باید سال تولید و مشخصات دقیق خودرو در نظر گرفته شود. قیمت شیشه جلو تویوتا کمری نیز به عواملی مانند اصلی یا غیراصلی بودن قطعه، برند تولیدکننده، تجهیزات روی شیشه و موجودی بازار بستگی دارد.

برخی نمونه‌ها ممکن است به امکاناتی مانند محل نصب سنسور، دوربین یا تجهیزات مرتبط با سامانه‌های کمکی راننده مجهز باشند. بنابراین، صرفاً یکسان بودن نام خودرو برای انتخاب شیشه کافی نیست و باید سازگاری قطعه با نسخه موردنظر بررسی شود.

برای اطلاع از قیمت روز شیشه جلو کمری، بهتر است مدل و سال تولید خودرو و در صورت امکان مشخصات شیشه فعلی اعلام شود. این اطلاعات کمک می‌کند قیمت بر اساس قطعه مناسب همان خودرو بررسی شود و هزینه‌های احتمالی نصب نیز در نظر گرفته شود.

آیا شرایط بازار بر انتخاب شیشه اصلی یا چینی تأثیر می‌گذارد؟

یکی از پرسش‌های رایج خریداران، تفاوت میان شیشه اصلی، نمونه‌های اروپایی و شیشه‌های تولید چین است. این محصولات ممکن است از نظر برند، مشخصات فنی، کیفیت ساخت و قیمت تفاوت داشته باشند. با این حال، کشور سازنده به‌تنهایی معیار کافی برای قضاوت درباره کیفیت نیست و بهتر است مشخصات محصول و سازگاری آن با خودرو نیز بررسی شود.

در زمان خرید، توجه به کیفیت دید، ابعاد و انحنای شیشه، محل قرارگیری تجهیزات و تناسب قطعه با بدنه خودرو اهمیت دارد. انتخاب شیشه صرفاً بر اساس پایین‌ترین قیمت، بدون بررسی مشخصات فنی، می‌تواند باعث ایجاد مشکل در نصب یا عملکرد تجهیزات متصل به شیشه شود.

هزینه نصب شیشه اتومبیل و اهمیت اجرای اصولی

پس از انتخاب شیشه مناسب، نحوه نصب نیز در ایمنی و کیفیت نهایی کار نقش مهمی دارد. در تعویض شیشه جلو، آماده‌سازی محل نصب، استفاده از چسب پلی‌یورتان مناسب و رعایت زمان لازم برای خشک شدن چسب اهمیت دارد. اگر خودرو به دوربین یا سامانه‌های کمک‌راننده مجهز باشد، باید نیاز به بررسی و کالیبراسیون تجهیزات پس از تعویض نیز مشخص شود.

هزینه نهایی تعویض شیشه ممکن است علاوه بر قیمت قطعه، به نوع خودرو، میزان دشواری نصب و تجهیزات موردنیاز وابسته باشد. بنابراین، هنگام استعلام قیمت بهتر است مشخص شود مبلغ اعلام‌شده فقط مربوط به شیشه است یا هزینه نصب را نیز شامل می‌شود.

حسن گلس؛ مرکز شیشه اتومبیل در تهران

برای تهیه شیشه جلو، عقب، جانبی و سانروف خودرو، دسترسی به اطلاعات دقیق درباره موجودی، مشخصات قطعه و شرایط نصب اهمیت زیادی دارد. حسن گلس در زمینه تأمین و تعویض شیشه انواع خودروهای داخلی، خارجی و وارداتی فعالیت می‌کند.

مشتریان می‌توانند برای اطلاع از قیمت شیشه جلو جک S۵، شیشه جلو تویوتا کمری و سایر قطعات شیشه‌ای خودرو با این مجموعه تماس بگیرند. اعلام مدل و سال تولید خودرو کمک می‌کند مشخصات شیشه دقیق‌تر بررسی شود و امکان هماهنگی برای تأمین قطعه و نصب آن فراهم باشد.

همچنین امکان هماهنگی برای نصب شیشه در محل در تهران و ارسال شیشه به شهرهای دیگر وجود دارد. پیش از ثبت سفارش، بهتر است موجودی قطعه، هزینه نصب و شرایط ارسال به‌صورت جداگانه بررسی شود.

راهنمای استعلام قیمت شیشه خودرو

اگر شیشه خودروی شما آسیب دیده است یا قصد دارید پیش از خرید از قیمت قطعه مطلع شوید، بهتر است مدل خودرو، سال تولید و نوع شیشه موردنیاز را مشخص کنید. در خودروهایی که چند نوع شیشه با تجهیزات متفاوت دارند، ارسال عکس یا ارائه مشخصات فنی می‌تواند به انتخاب صحیح کمک کند.

برای دریافت اطلاعات درباره قیمت و موجودی انواع شیشه اتومبیل و هماهنگی خدمات نصب، می‌توانید با حسن گلس تماس بگیرید.

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۲۳۶۲۱۱

تلفن ثابت: ۰۲۱۷۷۰۹۰۶۵۲

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