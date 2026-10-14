به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی در این زمینه با اشاره به مصوبه هیئت دولت اظهار کرد: محور ترانزیتی شمال استان که حساس‌ترین نقطه ژئوپولیتیکی کشور و در تقاطع اتصال به منطقه آزاد جلفا، مرزهای ارمنستان، آذربایجان و روسیه، بازرگان و ماکو، رازی، تمرچین و کیله قرار دارد، حداکثر تا یک سال آینده به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

وی ادامه داد: این مسیر حساس‌ ترین نقطه ژئوپولیتیکی کشور به شمار می‌رود که در تقاطع مهم اتصال به منطقه آزاد جلفا، مرزهای ارمنستان، آذربایجان و روسیه، مرز بازرگان و ماکو به سمت ترکیه و اروپا، مرز رازی به عنوان فعال‌ترین مرز مسافری کشور، مرزهای تمرچین و کیله و امتداد جاده کهن ابریشم از شرق تا غرب کشور قرار دارد.

وی با اشاره به حجم بسیار سنگین عملیات خاک برداری، خاکریزی، احداث ابنیه فنی و پل‌سازی در این محور تصریح کرد: این طرح ملی پس از ده‌ها سال معطلی اکنون مورد پذیرش همه مسئولان ارشد کشور به عنوان یک اولویت ملی قرار گرفته است چرا که افزون بر نود درصد ترددهای منطقه آزاد ماکو و گمرک بازرگان و بخش عمده‌ای از مسافران پایانه مرزی رازی از این محور عبور می‌کنند.

استاندار آذربایجان غربی بر لزوم پایبندی به جدول زمان‌بندی پروژه تاکید کرد و افزود: برای تسریع در روند کار، برنامه زمان‌بندی و کنترل طرح به طور مستمر رصد می‌شود. با توجه به حجم بالای ترافیک و خطرات جانی و مالی برای مردم، هرگونه تعلل در ایفای تعهدات مالی و پرداخت مطالبات پیمانکاران غیرقابل قبول است و تمامی دستگاه‌های مسئول موظفند به تعهدات خود برای پیشگیری از کندی کار عمل کنند.

رحمانی با تشریح اولویت‌های راهسازی استان خاطرنشان کرد امسال چهار محور اصلی استان شامل مسیر منتهی به بازرگان، محور خوی تا مرز رازی، مسیر سه راه حیدرآباد تا پیرانشهر در بزرگراه ارومیه - مهاباد و محور میاندوآب به بوکان با کار شبانه‌روزی قابلیت اتمام تا نیمه نخست سال آینده را دارند و علاوه بر این محورها، سایر پروژه‌ها از جمله میاندوآب به سرچم، میاندوآب به تکاب، سه راه دارلک به سه راه ترشکان، ارومیه به تبریز و سلماس به تسوج نیز فعال هستند.

وی برای بالا بردن سرعت اجرای طرح ها به پیمانکاران دستور داد علاوه بر فعال‌سازی جبهه‌های کاری متعدد به صورت همزمان، در احداث پل‌های بزرگ از فناوری‌های صنعتی و قطعات پیش‌ساخته استفاده کنند تا زمان بتن‌ریزی عرشه به حداقل برسد.

استاندار آذربایجان غربی در پایان با استقبال از نقش نظارتی رسانه ملی و خبرنگاران تاکید کرد پیگیری مداوم صداوسیما و مطالبه‌گری شفاف از مسئولان و پیمانکاران، روند اجرای زیرساخت‌ها را شتاب می‌بخشد و به نفع مردم و توسعه همه‌جانبه استان و کشور است.